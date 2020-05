Offenbach (dpa/lrs) - Zum Pfingstwochenende wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland trocken und überwiegend freundlich. Bei Temperaturen von bis zu 24 Grad ziehen am Freitag nur vereinzelt Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht zu Samstag bleibt es trocken, die Temperaturen sinken auf 10 bis 6 Grad. Im höheren Bergland sind laut DWD-Prognose auch Tempraturen um 3 Grad und vereinzelt Bodenfrost möglich.

Der Samstag wird laut DWD heiter bei Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad. Am Pfingstsonntag ziehen zwar von Osten her dichtere Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad. Bei wenigen Quellwolken zeigt sich der Pfingstmontag ebenfalls sonnig und noch ein wenig wärmer: Im Bergland sind bis zu 23 Grad, in tieferen Lagen bis zu 26 Grad möglich.