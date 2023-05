Saarbrücken (dpa/lrs) - Am Sonntagabend haben zahlreiche Menschen in Saarbrücken den Sieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei der Präsidentenwahl gefeiert. Nach Schätzungen der Polizei waren etwa 150 bis 200 Menschen in Saarbrücken unterwegs, wie die Beamten am Montagmittag mitteilten. Zudem sei ein Autokorso mit etwa 70 Fahrzeugen durch die Innenstadt gefahren. Den Angaben zufolge verliefen die Feierlichkeiten ohne größere Probleme.