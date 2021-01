Mainz (dpa/lrs) - Vom Start der 31 Impfzentren an diesem Donnerstag verspricht sich die rheinland-pfälzische Landesregierung einen Schub bei den Corona-Schutzimpfungen. Bis Ende Januar sollten in den Zentren rund 100 000 Menschen aus der Gruppe mit dem höchsten Risiko geimpft sein, bis Mitte Februar 120 000, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Impfzentrum der Stadt Mainz. Rheinland-Pfalz gehöre zu den ersten Bundesländern, die ihre Impfzentren öffneten. «Wir gehen jetzt einen starken Schritt nach vorne in die Fläche.»

Mainz (dpa/lrs) - Vom Start der 31 Impfzentren an diesem Donnerstag verspricht sich die rheinland-pfälzische Landesregierung einen Schub bei den Corona-Schutzimpfungen. Bis Ende Januar sollten in den Zentren rund 100 000 Menschen aus der Gruppe mit dem höchsten Risiko geimpft sein, bis Mitte Februar 120 000, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Impfzentrum der Stadt Mainz. Rheinland-Pfalz gehöre zu den ersten Bundesländern, die ihre Impfzentren öffneten. „Wir gehen jetzt einen starken Schritt nach vorne in die Fläche.“

„Mit den Impfzentren bekommt der ganze Impfprozess eine ganz andere Dynamik“, sagte Gesundheitsministern Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Derzeit liegt Rheinland-Pfalz gemessen an den Impfungen pro 1000 Menschen in der Bevölkerung noch im unteren Drittel der Bundesländer. Dies liege vor allem daran, dass für den bundesweit vereinbarten ersten Schritt der Impfungen von Bewohnern und Mitarbeitern in Pflegeheimen kurz nach Weihnachten noch nicht so viele Einrichtungen bereit gewesen seien.

Die Impfung des medizinischen Personals in den acht koordinierenden Krankenhäusern des Landes solle bis Ende nächster Woche abgeschlossen und die Impfungen dann nach und nach auf die anderen Krankenhäuser im Land ausgeweitet werden, kündigte Bätzing-Lichtenthäler an. „Die breite Impfung der Bevölkerung ist ein Lichtblick und ein Weg zurück in die Normalität.“

„Das ist ein schöner Tag voller Hoffnung“, sagte Dreyer. Dies gelte umso mehr, weil mit dem Lockdown erneut harte Maßnahmen beschlossen worden seien. „Wir müssen noch eine Zeit lang durchhalten.“

Am ersten Tag sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums landesweit 2710 Mitglieder der höchsten Risikogruppe die erste Spritze gegen Corona bekommen. Dazu zählen Über-80-Jährige sowie Mitarbeiter von Rettungs- und ambulanten Pflegediensten und medizinisches Personal mit einem hohen Ansteckungsrisiko.