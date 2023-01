Am 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages an diesem Sonntag wird Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger als deutsch-französische Kulturbevollmächtigte zum Festakt nach Paris reisen. Zudem nehme sie dort am Deutsch-Französischen Ministerrat teil und führe Gespräche mit französischen Kollegen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Saarbrücken mit.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Auch die Tage zuvor stünden bei Rehlinger im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. Am Donnerstag spreche die Bevollmächtigte für die deutsch-französischen kulturellen Beziehungen im Bundestag in einer Debatte zu „60 Jahre Élysée“. Und an diesem Mittwoch halte sie eine Regierungserklärung im saarländischen Landtag mit dem Titel „Für den Frieden vereint: Eine Großregion der guten Nachbarn“.

Der Élysée-Vertrag wurde am 22. Januar 1963 von Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) und Frankreichs Präsident Charles de Gaulle unterzeichnet. Darin schlossen Deutschland und Frankreich nach langer „Erbfeindschaft“ einen Vertrag über die deutsch-französische Freundschaft. Der Vertrag gilt als wesentliches Fundament eines friedlichen Europas.