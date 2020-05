Auf und ab – die Reproduktionszahl weckt Hoffnungen, dass Corona bald vorbei ist. Oder weckt Ängste, dass alles von vorn losgeht. Ruhig Blut. Sie ist nur ein grober Schätzwert. Ein Kommentar von Christian Gruber

Sie ist in aller Munde: die Reproduktionszahl. Von ihr hängt ab, wie schnell man das Land wieder öffnen kann in der Corona-Krise. Sagt zumindest die Politik. Und die Wirtschaft glaubt an sie. Die Reproduktionszahl ist keine Eigenschaft des Virus, sondern eine Art Lackmustest für unser Verhalten – also: Haben wir genug Abstand oder feiern wir heimlich Corona-Partys?

Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele andere Personen ein Infizierter ansteckt. Hat sie den Wert 2, infiziert jeder Corona-Positive im Durchschnitt zwei Gesunde. Ist sie 1, bleibt die Anzahl der Neuinfektionen gleich, ein linearer Anstieg. Sinkt sie unter 1, gibt es weniger Neuinfektionen. So weit, so gut. Was aber bedeutet es, wenn das Robert-Koch-Institut den einen Tag eine Reproduktionszahl von 0,9 meldet und am nächsten Tag eine 1 und am Tag darauf wieder eine 0,9? Nicht allzu viel.

Denn eigentlich wird die Reproduktionszahl geschätzt. Ihr liegt eine Generationszeit zugrunde: Das ist der durchschnittliche Zeitraum, den es braucht, bis ein Infizierter einen anderen ansteckt. Den setzt das Robert-Koch-Institut derzeit mit vier Tagen an. Die Reproduktionszahl errechnet sich daraus: Und zwar wird die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen drei Tagen einschließlich heute geteilt durch die Summe der Neuinfektionen, die an den vier Tagen davor gemeldet wurden.

Die Experten wissen, dass die erfassten Fälle nicht der Realität entsprechen, weil die Übermittlung der Ergebnisse dauert. Deshalb berechnet man mithilfe eines statistischen Verfahrens, wie viele Corona-Fälle es tatsächlich sein könnten – hier gibt es große Schwankungsbreiten. Das Robert-Koch-Institut ist deshalb vorsichtig und formuliert das Ganze so: Die Reproduktionsrate liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent zwischen 0,8 und 1,1. Die Medien machen daraus: Die Reproduktionszahl ist auf 0,8 gesunken.

Insofern kann man aus einzelnen Wasserstandsmeldungen, die Reproduktionszahl sei gestiegen oder gesunken, nichts ableiten. Es kann sich um einen Schätzfehler handeln. Wie es wirklich aussieht, wissen wir nicht. Das sehen wir erst über Wochen.