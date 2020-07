Die Menschen werden leichtsinnig im Urlaub. Das ist verständlich, aber auch gefährlich: Wenn es dumm läuft, droht die zweite Corona-Welle schon nach den Ferien.

Es ist beunruhigend, was man aus den Feriengebieten außerhalb Deutschlands hört. Vor allem in den südlichen Ländern am Atlantik und am Mittelmeer schert sich so gut wie niemand groß um Abstandsregeln, erzählen Urlauber. Die Fallzahlen steigen. Es wird gefeiert und wer Maske trägt, den lacht man aus, siehe Mallorca. Die Menschen werden leichtsinnig.

Es ist verständlich, dass Eltern, Kinder und Jugendliche nach der monatelangen Quarantäne endlich durchatmen und sich befreit erholen wollen. Aber es ist auch gefährlich. Denn Deutschland könnte der gleiche Effekt drohen, der im Februar, März schon einmal zu beobachten war, als die unvernünftigen Winterurlauber sich noch mal eben schnell vor den Lockdowns in den Risikogebieten austobten und dann das Coronavirus aus Italien, Österreich und der Schweiz einschleppten.

Das Problem ist, dass man die stillen Übertragungen nicht in den Griff bekommen kann. Eine US-kanadische Studie schätzt, dass mehr als die Hälfte der Ansteckungen innerhalb eines Infektionsherds auf das Konto solcher Ausbreitungswege gehen – Corona-Infizierte reichen das Virus unbewusst weiter, bevor sie selbst Symptome entwickeln oder ohne überhaupt Beschwerden zu haben.

Vor diesem Hintergrund, schreiben die Forscher im Fachblatt „PNAS“, lasse sich die Verbreitung des neuen Erregers Sars-CoV-2 auch dann nicht verhindern, wenn man alle Infizierten mit Symptomen sofort isolieren könnte. Nur wenn es gelänge, mehr als ein Drittel der unbemerkt Corona-Positiven in Quarantäne zu stecken, würde man künftige Ausbrüche unter 1 Prozent der Bevölkerung halten. Das ist illusorisch. Und wird bestätigt von der Universität Leipzig, deren mathematisches Modell vor der Dynamik der unentdeckten Infektionen warnt.

Die Urlaubszeit ist so gesehen ein großer Freilandversuch, der das Zeug hat zu einer zweiten Corona-Welle schon nach den Ferien. Und das nicht nur in Deutschland. Mit allen Konsequenzen. Hoffen wir, dass es anders kommt und das Virus, wie die Wissenschaft vermutet, auch noch kühle Witterung braucht, um richtig gefährlich zu werden.