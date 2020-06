Ganz langsam und vorsichtig fährt der Kulturbetrieb wieder hoch. Doch es ist nicht die Kultur, die wir kennen.

Am Samstag gab es erstmals seit März wieder eine Vorstellung im Pfalztheater in Kaiserslautern, die Konzerte der Stadt laufen bereits seit Ende Mai wieder. Das Ludwigshafener Theater im Pfalzbau hat sich mit einem kleinen Festival zurückgemeldet, und auch die Deutsche Staatsphilharmonie ist wieder da – mit zahlreichen kleinen, innovativen Formaten war sie eigentlich nie wirklich weg. Im Orchester freut man sich auf ein Musikfest Speyer, das zwar ganz anders aussehen wird als ursprünglich geplant, aber vielleicht doch dazu angetan ist, die Jubiläumssaison der Staatsphilharmonie auch in diesen schwierigen Zeiten zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen.

Alles ist anders als vor der Krise

Es sind kleine Formate, andere Formen der Kunstpräsentation, die für den Wiederbeginn des kulturellen Lebens auch hier in der Region stehen. Der vom Klavier begleitete Arien-Abend ersetzt die Oper, die kammermusikalische Formation das Sinfonieorchester, die Lesung den Theaterabend. Und auch im Zuschauerraum ist sie eingezogen, die neue Normalität. Nur wenige Plätze sind im Pfalztheater oder in der Fruchthalle oder im Pfalzbau besetzt; Menschen, die eigentlich zusammengekommen sind, um gemeinsam Kunst zu genießen, müssen das quasi vereinzelt tun, isoliert von den anderen. Es gibt kein Gespräch im Foyer vor der Vorstellung, keine aufgeregte Pausendiskussion über das, was einen begeistert oder vielleicht auch maßlos verärgert hat.

Man wünscht sich die alte Normalität zurück

Die vielbeschworene neue Normalität ist nichts, woran man sich gewöhnen will. Sie ist alles andere als normal, weil so ganz anders als vor der Coronakrise. Selbstverständlich ist es ein positives, ein Mut machendes Zeichen, wenn Theater wieder spielen, Orchester wieder auftreten, Konzerte wieder stattfinden. Aber mit den Formaten, die im Moment angeboten werden, weil nur sie überhaupt möglich sind, wird die Kultur nicht überleben können. Und dann hat man über die privaten Konzertveranstalter noch gar nicht gesprochen. Oder glaubt irgendjemand, nächstes Jahr könnte das Festival Rock am Ring vor einigen Hundert Autos stattfinden? Vielmehr gilt doch auch hier: Die Autokinokonzerte sind eine großartige Sache, um durch schwierige Zeiten zu kommen. Aber die Sehnsucht geht doch nach dem großen gemeinsamen, intensiven Konzerterlebnis. So gut gemeint die neue Normalität auch ist, man wünscht sich die alte wieder zurück.