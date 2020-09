Das Reisen ist in Verruf geraten. Wer nicht daheim bleibt, gilt vielen als asoziales Feierbiest. Doch dieser Jägerzaun-Provinzialismus ruft geistige Enge hervor.

Das Corona-Virus hat die Welt zum Käfig gemacht. Das Auswärtige Amt erklärt kurzerhand alle Länder dieser Erde außerhalb der EU und den Schengen-assoziierten Staaten zum Gefahrenherd, nur Großbritannien und die Zwergstaaten Monaco, San Marino und Vatikanstaat gelten als unbedenklich. Selbst in der EU sind einzelne Regionen Tabuzonen. Es trifft Spanien, Frankreich, Belgien, Kroatien, Bulgarien und Rumänien.

Das Seltsame ist, dass der Aufschrei weitgehend ausbleibt. Machen wir es uns halt daheim gemütlich, reagieren die reisefreudigen Deutschen achselzuckend. Oberschlaue Welterklärer feiern eine aparte Entschleunigung in überlaufenen Metropolen wie Paris oder Venedig und das Ende der Kreuzfahrt-Exzesse. Wer dennoch in die Fremde aufbricht, gilt als asoziales Feierbiest, das die Mitmenschen in Gefahr bringt und dafür mit Verzicht auf Lohnzahlung im Krankheitsfall und Quarantäne bestraft gehört.

Diese Haltung ist der Ausfluss eines Jägerzaun-Provinzialismus. Das Motto „Eigner Herd ist Goldes Wert“ ruft geistige Enge hervor und löst – vielleicht unbeabsichtigt – einen Rückzug in den Nationalismus aus. Noch gut im Gedächtnis sind die Hassausbrüche gegen elsässische und lothringischen Nachbarn während des Corona-Lockdowns.

Reisen ist keine Straftat, sondern ein Grundbedürfnis. Reisen erweitert den Horizont, schafft Toleranz und Verständnis für andere. Reisen ist gelebte Freiheit. Haben wir im dreißigsten Jahr der deutschen Einheit schon vergessen, dass es nicht zuvörderst der Wunsch nach Demokratie, vielmehr der nach einer grenzenlosen Weltoffenheit war, der Eingesperrte zum Aufstand trieb? Wer reist, schießt nicht, lautet die europäische Grunderfahrung nach 1945.

Es ist deshalb zu banal, die Welt zum Sperrgebiet zu erklären und alle paar Wochen Endloslisten mit Reisewarnungen herauszugeben. Zumal, es ist schon tausendfach beschrieben worden, das Virus nicht an Grenzen haltmacht. Wer in der Hasenheide in Berlin eine Raverparty feiert, steckt sich todsicherer an als derjenige, der in einem Ferienhaus an einem einsamen norwegischen Fjord ausspannt.