Der Safthersteller Voelkel warnt vor dem Verzehr seines Kurkuma Ingwer Shots. Das Getränk enthält möglicherweise Glassplitter. Verbraucher können das Produkt in den Geschäften zurückgeben.

Hannover (dpa) - Der Safthersteller Voelkel hat wegen möglicher Glassplitter einen Kurkuma Ingwer Shot zurückgerufen. Betroffen sind 60-Milliliter-Shots mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.03.2024, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilte.

Das Produkt ist in dm-Filialen sowie im dm-Onlineshop erhältlich. Bei der betroffenen Charge wurden vereinzelt kleine Glassplitter in Flaschen festgestellt. Das Unternehmen könne nicht ausschließen, dass noch weitere Flaschen betroffen sind.

Man empfehle Verbraucherinnen und Verbrauchern, „das Produkt nicht zu verzehren“, heißt es. Es könne auch ohne Vorlage des Kassenbons in Geschäften zurückgegeben werden, der Preis werde erstattet. Produkte mit anderen Mindeshaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen.

Verkauft wurde die Charge des niedersächsischen Herstellers mit Hauptsitz in Höhbeck im Landkreis Lüchow-Dannenberg im Osten Niedersachsens nicht nur in Niedersachsen selbst, sondern auch in Nordrhein-Westfalen.

Rückruf auf Website des Herstellers

Warnungsdetails