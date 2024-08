Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) - Sie sind in aller Munde: die neuen «Tethered Caps», also die Verschlusskappen, die an Flaschen, Milchkartons und Co. befestigt sind. Sie sollen der Umwelt helfen, stören aber beim Trinken. Gibt es da vielleicht einen einfachen Trick?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Im Falle der nervigen neuen Flaschendeckel soll ein einziger Handgriff dafür sorgen, dass man wieder problemlos trinken kann.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp gegen die störenden Deckel in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht’s: Deckel abschrauben und die Verschlusskappe leicht nach unten ziehen. Dadurch löst sich der obere Teil des Kunststoffrings, der um die Flaschenöffnung liegt. Die Verbindung zwischen Kunststoffring und Deckel ist verlängert. Den Deckel nun einmal komplett auf die andere Seite der Flaschenöffnung ziehen.

Achtung: Vor dem Verschließen der Flasche muss der Deckel wieder über die Flaschenöffnung zurück in seine Ursprungsposition gezogen werden, sonst lässt sich die Flasche nicht schließen.

Fazit: Der Hack funktioniert - allerdings nur bei bestimmten Modellen mit dieser bestimmten Verschlusskappe. Für alle, die von dem Trick profitieren wollen, heißt es also demnächst: Augen auf beim Flaschenkauf.