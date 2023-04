Food-Bloggerin Mareike Pucka entdeckte in der Tiefkühl-Abteilung die türkische Brotspezialität Pide und dachte sich: Diese gefüllten Schiffchen muss ich doch mal selbst backen. Eine köstliche Idee.

Berlin (dpa/tmn) - Wir waren neulich einkaufen und in der Tiefkühlabteilung war in der Nähe vom Gemüse die Pizza-Truhe. Wir machen unsere Pizza seit vielen Jahren selbst. Aber als mein Bruder und ich vor ca. 25 Jahren angefangen haben, uns nach der Schule selbst ein schnelles Mittagessen zu machen, ging nichts über eine TK-Pizza - die fanden wir damals einfach köstlich.

Doch sie waren nichts gegen die Kreationen heute. Total ansprechend und modern, wie ich finde. Als ich meinen Blick in der Truhe schweifen ließ, lachte mich doch auch so eine leckere Pide an und ich habe gedacht: Das können wir doch auch selbst machen. Haben wir dann auch - und zwar in zwei ganz köstlichen Sorten: Käse mit Kabanossi und Hack-Paprika. So gut!

Zutaten für 4 Pide-Stücke:

Für den Hefeteig: 300 g Mehl 405 4 g Trockenhefe 65 g Joghurt 1 knapper TL Salz 2 EL Olivenöl 1 TL Honig 125 ml lauwarmes Wasser

1 Ei zum Bestreichen etwas Öl

Für Käse-Kabanossi-Füllung: 2 TL Schmand 50 g Kabanossi in dünnen Scheiben 70 g Mozzarella gerieben

Für Hack-Paprika-Füllung: 200 g Hackfleisch Rind 1 Spitzpaprika 2 EL Tomatenmark 50 ml Wasser 1 EL gehackte Petersilie Salz, Pfeffer

Öl zum Anbraten Petersilie zur Dekoration Backpapier

Zubereitung:

1. Für den Hefeteig Mehl, Trockenhefe, Joghurt, Salz, Honig und Wasser in eine Rührschüssel geben und zu einem Teig kneten.

2. Aus der Schüssel auf die Arbeitsplatte geben und mit den Händen zu einer glatten Teigkugel kneten.

3. Die Teigkugel in eine Schüssel legen, mit etwas Öl bestreichen und mit einem feuchten Küchentuch abdecken und 120 Minuten bei Zimmertemperatur gehen lassen.

4. Für die Hackfleischfüllung etwas Öl in eine beschichtete Pfanne geben, erhitzen und das Hack krümelig anbraten.

5. Die Spitzpaprika aufschneiden, putzen, zunächst in dünne Streifen, dann in kleine Stücke schneiden. Zum Hack in die Pfanne geben und mitbraten.

6. Tomatenmark und Wasser dazugeben und die Masse köcheln lassen, bis alles schön sämig ist. Zur Seite stellen.

7. Den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen und ein Blech mit Backpapier belegen.

8. Den Teig in 4 Teile teilen und jedes Teigstück oval/länglich ausrollen und 2 Pide mit der Hackfleischmasse belegen. Ränder einklappen und die Enden in die typische Schiffchenform bringen.

9. Auf die beiden anderen Teigfladen je ein TL Schmand streichen und mit je der Hälfte Käse und Kabanossi-Scheiben belegen und ebenfalls Ränder und Enden formen und festdrücken.

10. Ein Ei verquirlen und die Teigränder von allen vier Schiffchen damit bestreichen. Im vorgeheizten Backofen 15-18 Minuten goldbraun backen. Je nach Wunsch können die Schiffchen vorm Servieren mit Petersilie bestreut werden.

Mehr Rezepte auch unter: https://www.biskuitwerkstatt.de

