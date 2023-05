Omas Kartoffelsalat zu Schweinefilet vom Grill

Ein Grillabend ohne Omas Kartoffelsalat ist für Food-Bloggerin Doreen Hassek undenkbar. Darin mischt neben frischer Gurke und Radieschen sogar Kaffeesahne mit. Perfekt zu Schweinefilet vom Grill.

Berlin (dpa/tmn) - Die Grillsaison geht wieder los, und da hat wohl jede Familie ihre Rezepte, die nicht fehlen dürfen. Dabei ist der unglaublich leckere Kartoffelsalat von meiner Mutter für uns immer die erste Wahl. Alles wäre austauschbar, der nicht!

Er ist übrigens nicht nur im Sommer ein Muss. In unserer Familie ist er auch am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Abendessen, klassisch mit Würstchen, eine feste Größe im Repertoire und Tradition. Im Sommer allerdings haben die Würstchen Pause, da gesellt sich ein saftiges Stück Schweinefilet von Grill zu ihm auf den Teller.

Zutaten:

Für den Kartoffelsalat:

1,2 kg Kartoffeln (festkochend)

1 Salatgurke

1 Bund Radieschen

1/2 Bund Lauchzwiebeln

1 Bund Dill

200 g

Sauerrahm

3 EL Salatcreme

1/2 TL Zucker

1 EL Kräuteressig

1 Schuss Kaffeesahne

Salz und Pfeffer

Für das Schweinefilet:

500 g Schweinefilet

3 Zweige Rosmarin

10 Stiele Thymian

2 Knoblauchzehen

2 TL grobes Salz

5 EL gutes Olivenöl

frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung:

1. Schon am Vortag die Kartoffeln waschen und mit Schale kochen, bis sie gar aber nicht zu weich sind, und über Nacht kühl stellen.

2. Die Kräuter für das Schweinefilet klein hacken und im Mörser mit dem Salz, dem geschälten und in kleine Stücke geschnitten Knoblauch und dem Öl zu einer Paste reiben (geht auch in der Küchenmaschine). Das Schweinefilet damit bestreichen und pfeffern nach Geschmack. Das kommt dann für mindestens 2 Stunden (gerne auch länger) in den Kühlschrank.

3. Bei der Gelegenheit gleich die Kartoffeln aus dem Kühlschrank nehmen, pellen und in mundgerechte Scheiben schneiden. In eine Schüssel geben und schon mal etwas salzen. Die Gurke und die Radieschen in dünne Scheiben schneiden, zu den Kartoffeln geben und wieder etwas salzen. Keine Angst, das «vertut» sich. Als Letztes die Lauchzwiebeln in Ringe schneiden und dazugeben. Den Dill hacken und kurz zur Seite stellen.

4. Schließlich das Dressing aus Sauerrahm, Salatcreme, Zucker, Kräuteressig, Kaffeesahne und Dill anrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit den restlichen Zutaten vermengen. Den Salat gut durchziehen lassen und eventuell noch mal nachwürzen.

5. Den Grill anheizen. Wenn er gute Glut hat, das Schweinefilet rundherum scharf angrillen und dann am Rand der Grillfläche langsam durchgaren lassen, so dass es gerade gar und noch nicht trocken ist. Ruhig zwischendrin schon mal anschneiden, um zu schauen ob der Garpunkt schon erreicht ist. Das Fleisch in Scheiben schneiden und zum Kartoffelsalat schmecken lassen.

Mehr Rezepte auch unter: https://hauptstadtkueche.blogspot.com

