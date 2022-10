Außen knusprig und innen zart rosé - so liebt Food-Bloggerin Doreen Hassek fertige Entenbrüstchen. Mit einem Bett aus Orangen und ihrem Vanillesalz-Trick verspricht das einen tollen Geschmackskick.

Berlin (dpa/tmn) - Sie wünschen sich so eine richtig leckere Soße, in die man sich einfach nur reinlegen möchte? Dann ist dieses Rezept genau das Richtige! Wäre bestimmt ziemlich lecker, darin zu baden, aber überlassen wir das doch lieber der köstlichen Entenbrust, die sich im Ofen fast von alleine macht.

Selig schlummert sie auf ihrem Orangenbett, um dann, von außen knusprig und von innen zart rosé, mit eben dieser köstlichen Soße wieder herauszukommen. Auch der Geschmack der karamellisierten Rote Bete wird durch das fruchtige Aroma ganz wunderbar unterstrichen. Den extra Geschmackskick gibt hierbei das Vanillesalz. Aber auch ohne das Extra ist das ganze Essen eine kleine Sensation im Mund.

Zutaten für 4 Personen:

Für die Ente: 3 Entenbrüste je 250 g, 1/2 l frisch gepresster Orangensaft, 250 ml Entenfond, 3 unbehandelte Orangen, 3 El Honig, etwas Cointreau (Orangenlikör), Salz und Pfeffer, etwas Butterschmalz zum Anbraten, evtl. etwas Speisestärke

Für die Rote Bete: 500 g vakuumierte Rote Bete, 3 El Zucker, 1 El Butter, dunklen Balsamicoessig zum Ablöschen, Vanillesalz (oder Normales), Pfeffer

Zubereitung

1. Den Ofen auf 150 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Die Entenbrüste waschen, trocken tupfen und die Haut vorsichtig mit einem sehr scharfen Messer (evtl. Cuttermesser) nur so tief kreuzweise einschneiden, dass das Fleisch nicht verletzt wird. Dann von beiden Seiten salzen und mit der Hautseite zuerst in heißem Butterschmalz bei mittlerer Temperatur anbraten - von beiden Seiten ca. 5 min, so dass die Haut und das Fleisch gut gebräunt sind.

2. Die Brüste aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Den Bratensatz mit dem Orangenlikör lösen, die Hälfte des Orangensaftes und den Honig dazugeben und ungefähr um die Hälfte einkochen lassen.

3. Zwischenzeitlich die Orangen in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden und in einer großen Auflaufform verteilen. Die angebratenen Entenbrüste mit der Hautseite nach oben auf die Orangenscheiben legen. Den eingekochten Orangensaft löffelweise über die Entenbrüste geben. Den restlichen Orangensaft und den Entenfond dazu gießen. Das untere Drittel der Entenbrüste sollte mit Flüssigkeit bedeckt sein.

4. Die Auflaufform auf der unteren Schiene in den Ofen schieben und ca. 25 – 30 min braten lassen. Dabei ein- bis zweimal mit der Bratenflüssigkeit übergießen. Wenn die Zeit um ist, die Haut der Entenbrüste noch mal 5 min mit eingeschaltetem Grill kross werden lassen. Dabei unbedingt im Auge behalten, damit sie nicht verbrennt.

5. Während die Entenbrüste im Ofen sind, die Rote Bete aus der Verpackung nehmen und in Spalten schneiden. In einer Pfanne die Butter erhitzen, die Rote Bete dazugeben und den Zucker darüber geben. Wenn der Zucker beginnt zu karamellisieren, mit etwas Balsamico ablöschen und mit (Vanille-)Salz und Pfeffer würzen und warmhalten.

6. Die Entenbrüste aus dem Ofen nehmen und in Alufolie einschlagen. Den Bratenfond ohne die Orangenscheiben in einen kleine Topf geben und die Soße etwas einkochen lassen. Wer mag, kann sie auch noch mit etwas, in kaltem Wasser verrührter, Speisestärke binden.

Mehr Rezepte auch unter: https://hauptstadtkueche.blogspot.com

