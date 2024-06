Wenn es nach den Musikern von Fine R.I.P. geht, soll Fußgönheim „Mundart-Hauptstadt“ werden. Mit dem Festival „Babbel doch!“ wurde am Wochenende zumindest ein Anfang gemacht.

Es regnet ein bisschen, doch Monji El Beji interessiert das nicht. Er läuft an diesem Freitagabend mit seinem Winzerkittel über den Hof des Genusshofs Ehrlich und strahlt. Sein erstes eigenes Mundart-Festival beginnt in wenigen Minuten. Er wirkt ganz gelassen und begrüßt einen Gast nach dem anderen. Der Frontmann von Fine R.I.P. und Woifeschdkänisch ist bekannt wie ein bunter Hund – und das nicht erst, seit er im Film „Hiwwe wie driwwe 2“ die Hauptrolle spielen durfte. In der Pfalzrock-Szene gilt er als Macher.

Ein paar Wochen vor dem Festival war er nicht weniger optimistisch, als wir ihn im Proberaum besucht haben. Dort saß er mit Christoph Erbach, Bassist bei Fine R.I.P. und kreativer Kopf hinter vielen der pfälzischen Texte. „Wir wollen Fußgönheim zur neuen Mundart-Hochburg machen“, haben die beiden damals gesagt – und sie haben es ernst gemeint. Im ersten Jahr sollen zunächst pfälzische Künstler auftreten, das macht den Start einfacher, da man dort schon die Kontakte habe. Ziel sei es aber, dass sich das Festival „Babbel doch!“ nach und nach für andere Mundarten öffnet und dann zur Plattform für alle Mundarten von Bayrisch über Sächsisch, Friesisch, Schwäbisch, Kölsch oder Moselfränkisch wird.

Im Hintergrund spielt seine Band Fine R.I.P.: Monji El Beji. Foto: tbss Kättl Feierdaach brachte das Publikum zum Lachen. Foto: tbss Die Band Woifeschdkänisch war der Headliner am Eröffnungstag. Zwei der vier Bandmitglieder spielen auch bei Fine R.I.P. Foto: tbss Nicht nur seine Band, auch Frontsänger Monji El Beji selbst feierte am Samstag Geburtstag. Foto: tbss Mr. Pälzer Schorle spielten auf nasser Bühne. Foto: tbss Viele Fans hatten sich mit entsprechenden T-Shirts ausgerüstet. Foto: tbss Ute Zimmermann las aus ihren RHEINPFALZ-Kolumnen. Foto: tbss Monji El Beji und Christoph Erbach nahmen live mehrere Folgen ihres Podcasts „Fisimadende“ auf. Foto: tbss Monji El Beji mit seiner Band Fine R.I.P. Foto: tbss Die Anonyme Giddarischde spielten zum Frühschoppen. Foto: tbss Foto 1 von 10

„Das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt“, sagte Fußgönheims Ortsbürgermeister Jochen Schubert (FWG) am Freitagabend, aber es sei ein Anfang. Schubert weiter: „Wir waren von Anfang an eingebunden und haben unterstützt, wo es geht. Es ist ein Gewinn für Fußgönheim.“ Ganz ausschließen will der Ortschef den Traum vom Mundart-Mekka nicht, denn dem Team hinter Monji El Beji traut er einiges zu: „Was sie bis jetzt angegangen haben, haben sie immer super umgesetzt. Da ist Potenzial.“

Mehr als 2000 Gäste haben am Wochenende Fußgönheim besucht, um den Pfälzer Künstlern zuzuhören. Und das trotz des Eintrittspreises von 70 Euro (oder 25 Euro pro Tag) und vieler anderer Veranstaltungen an diesem Wochenende, wie etwa dem Strohhutfest in Frankenthal, dem Altstadtfest in Freinsheim oder dem Stadtjubiläum von Landau. Mit so viel Zulauf haben auch die Organisatoren nicht gerechnet sagte Monji El Beji am Sonntag.

Newsletter

Für alle Herzenspfälzer gibt es einen Newsletter: Alle zwei Wochen schreiben hier Mitglieder der RHEINPFALZ-Redaktion über ihre Liebe zur schönsten Region der Welt. So sehen wir die Pfalz zumindest. Sie können den Newsletter kostenlos abonnieren unter www.rheinpfalz.de/pfalz-newsletter.