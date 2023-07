Der Grünstadter Weinwettstreit wurde zum ersten Mal im Herbst 1935 (damals als „Weinwettstreit der Unterhaardt“) ausgefochten. Mittlerweile verwandelt sich jährlich am vierten Juli-Wochenende der Luitpoldplatz in ein festliches Weindorf.

Das Weindorf lädt Gäste zur großen Weinprobe, zum Feiern und Verweilen ein, während der benachbarte Synagogenplatz wird zum kleinen Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und Zuckerbuden. Zudem wartet ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm mit täglicher Live-Musik, mit Weingenuss und Kulinarik.

Krönung der Weingräfin und Weinpreise

Höhepunkte sind die Krönung der 72. Weingräfin des Leiningerlandes und die Verleihung des diesjährigen Riesling- und Weißherbst-/Rosé-Preises am Eröffnungsabend sowie erstmalig in diesem Jahr, der Empfang der Benefiz-Radgruppe „Vor-Tour der Hoffnung“ am Weinfest-Samstag. Insgesamt sorgen an vier Tagen sieben Musikbands und Kapellen auf der zentral gelegenen Bühne auf dem Luitpoldplatz für Unterhaltung. „Musik liegt in der Luft“, heißt es dann täglich, zumal Musikstil und -arten kaum unterschiedlicher und vielfältiger sein könnten – da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Wird beim Weinwettstreit zur neuen Weingräfin gekürt: Charlotte Schraut. | Foto: frei

Der Auftakt zur Eröffnung gebührt den beiden Weinhoheiten in der blumengeschmückten Kutsche: Die aus dem Amt scheidende 71. Weingräfin Mara I. aus Grünstadt-Asselheim und ihre Nachfolgerin Charlotte I. aus Battenberg werden am Luitpoldplatz feierlich in Empfang genommen und zur Bühne im Weindorf begleitet. Dort beginnt um 19 Uhr die feierliche Krönungszeremonie. Auf die Abschiedsrede von Weingräfin Mara I. folgen Grußworte der Ehrengäste, die Auszeichnung der Wein-Preisträger und abschließend die Antrittsrede der frischgekrönten Charlotte I. aus Battenberg, 72. Weingräfin des Leiningerlandes. Für musikalische Unterhaltung sorgt ab 20.15 Uhr die fünfköpfige Formation Daily Races.

Aber auch für Kinder und Jugendliche ist was dabei: Auf dem Synagogenplatz, dem Parkplatz hinter dem Modehaus Jost, offerieren Schausteller einen kleinen, aber feinen Vergnügungspark mit Autoscooter, Kinderfahrgeschäften, Spiel- und Greiferautomaten sowie Crêpes- und Süßwarenstände.

Klein, aber fein: Vergnügungspark mit Fahrgeschäften, Autoscooter, Crêpes- und Süßwarenständen. | Foto: frei

Weiter geht’s am Samstag. Die Benefiz-Radtour „Vor-Tour der Hoffnung“ (sie sammelt Spenden für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder sowie für die Krebsforschung) startet zwar bereits zum 26. Mal zu ihrer dreitägigen Ausfahrt. Nun ist sie aber erstmalig in der Pfalz unterwegs und legt am Nachmittag gegen 16.45 Uhr mit ihrer 120-köpfigen Radgruppe einen Zwischenstopp auf dem Luitpoldplatz ein. Ab 19.30 Uhr stehen dann die ehemaligen Gitarrenhelden Eike Walter, Andreas Eichenauer und Luc Hatzis mit Neuzugang Kevin Holloway als Heroes on the Loose mit authentischem Rock und Pop auf der Weindorf-Bühne.

Ein Publikumsmagnet: das Weindorf auf dem Luitpoldplatz. | Foto: frei

Tradition herrscht am Weinfest-Sonntag, wenn zwei Grünstadter Musikvereine abwechselnd das Vormittags- und Nachmittagsprogramm gestalten. Das Frühschoppenkonzert wird um 10.30 Uhr vom Ersten Akkordeonorchester Grünstadt eröffnet. Während einer kurzen Unterbrechung findet um 11.30 Uhr die Spendenübergabe der Stiftung Grünstadt statt, zu der nicht nur die Preisträgerinnen und Preisträger willkommen sind. Ab 13 Uhr spielt dann die Blaskapelle der TSG Grünstadt. Live ab 15.30 Uhr heizt Heinz Schössler mit „Power of Music“ die Stimmung an. Sein Repertoire umfasst annähernd sämtliche Genres der Musikgeschichte. Einen weiteren Auftritt hat er am Weinfest-Montag ab 14 Uhr. Die Top Tones bestehen aus fünf erfahrenen Musikern mit einer Sängerin und bieten ab 19.30 Uhr ein tanzbares Repertoire aus angesagten Pop-, Rock-, Soul- und Disco-Songs. Nach Heinz Schössler im Montag-Nachmittagsprogramm präsentiert dann noch ab 19.30 Uhr das Quintett The Beauties and the Beast Songs aus sechs Jahrzehnten. Vier Oktaven umfasst der Stimmumfang der „biestigen“ Frontfrau Tina, die zusammen mit ihren vier Bandkollegen Rock, Pop, Soul und Funk-Klassiker darbietet.

Gewinnerweine und pfälzische Köstlichkeiten

Auf altbewährte Weise wird natürlich auch wieder dem Ursprungsgedanken „Weinwettstreit“ Rechnung getragen. Alljährlich werden in einer „verdeckten“ Weinprobe unter den Weinbaubetrieben, die das Grünstadter Weinfest bewirten, die Sieger des Riesling- und Weißherbst-/Roséwein-Preises ermittelt. Der diesjährige Gewinner des Riesling-Preises ist das Weingut Benjamin Conrad (Sausenheim) mit einem 2022er Riesling trocken „Sausenheimer Höllenpfad“. Beim Weißherbst-/Rosépreis gewann das Weingut Hofgut Battenberg (Battenberg) mit einem 2022er Rosé Spätburgunder feinherb. Beide Gewinner werden bei der Eröffnung am Weinfest-Freitag mit entsprechenden Urkunden der Stadt geehrt, die Gewinner-Weine werden das Weinfest über an den jeweiligen Ständen der Weingüter auch zu probieren sein.

Und selbstverständlich ist mit pfälzischen Köstlichkeiten und mediterranen Spezialitäten auch für das leibliche Wohl besten gesorgt.

Info

21.-24.7., Weindorf auf dem Luitpoldplatz; das Weindorf ist geöffnet: Fr ab 17, Sa ab 11, So ab 10 Uhr, Mo ab 11 Uhr. Sa/Mo sind zur Mittagszeit nicht alle Weinstände geöffnet; Infos: www.gruenstadt.de