Vor über Hundert Jahren: 1910 taten sich Speyerer Brauereien, Brezelbäcker und Tabakfabrikanten zusammen, um zu Zwecken der Absatzförderung ein Fest zu kreieren. Bis heute findet am zweiten Wochenende im Juli das Speyerer Brezelfest statt.

Die historische Kulisse der altehrwürdigen Domstadt bietet den besten Rahmen für sechs fröhliche Tage und Nächte im Zeichen der Brezel. Vom beliebten Riesenrad blickt man nicht nur auf das bunte Treiben des Festplatzes mit seinen vielen Fahrgeschäften und Biergärten. Links davon erhebt sich der mächtige Kaiserdom, ihm gegenüber das Rheinufer, von dem eine leichte Brise herüberweht.

Buntes Rahmenprogramm

Neben Livemusik bietet das Brezelfest, als eines der wenigen Volksfeste, täglich ein umfangreiches Rahmenprogramm. Einer der Höhepunkte ist dabei der große Festumzug mit geschmückten Festwagen und abwechslungsreichen Fuß- und Musikgruppen. Das spektakuläre Abschluss-Feuerwerk taucht Dom und Festplatz in farbenprächtige Leuchtfontänen und einen bunten Sternenregen.

Eröffnungsfestzug und Livemusik

Am Do 6.7. ab 16 Uhr öffnen die Schausteller ihre Fahrgeschäfte, Biergärten und Verkaufsstände, um 18 Uhr erfolgt der Aufmarsch des Eröffnungsfestzugs vom Altpörtel-Vorplatz zum Festplatz. Ab 18.30 Uhr wird das Brezelfest dann offiziell unter anderem von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler beim Fassanstich im Festzelt eröffnet. Danach gibt’s Livemusik – zum Beispiel von The Goodies.

Wahl der Brezelkönigin

Zu den Höhepunkten samstags gehört die Wahl zur Brezelkönigin. Die Prinzessinnen treffen sich um 17 Uhr am Altpörtel, um mit Gefolge zum Festplatz zu ziehen. Um 17.50 Uhr beginnt dort das Vorstellen der Kandidatinnen und das Publikum stimmt ab. Nach der Krönung eröffnet die neue Brezelkönigin die „Nacht in Tracht“. Volles Programm dann am Sonntag: Um 10.50 Uhr starten die Brezelfest-Straßenläufe, um 11 Uhr beginnt ein zünftiger ökumenischer Trachten-Gottesdienst im Festzelt, um 13.30 Uhr Start der große Brezelfest-Umzug mit mehr als 70 Zugnummern.

Familientag mit günstigen Preisen

Montags wird unter anderem um 12 Uhr auf dem Festplatz das Brezelfest-Bild 2023 öffentlich versteigert und dann bis 18 Uhr zudem der „Tag der Betriebe“ gefeiert. Mit dem Familiennachmittag am Dienstag (ab 14 Uhr) mit verbilligten Preisen, Olli Roth und Band im Musikbiergarten und dem funkelnden Schlussfeuerwerk um 22.30 Uhr klingt das Brezelfest aus. Livemusik gibt es natürlich an allen Tagen im Musikbiergarten, in der Weinkiste oder im Festzelt.

Speyerer Brezelfest: Do 6.7. bis Di 11.7., Speyer, Festplatz; alle Programmpunkte, Festplatzübersicht und weitere Infos online unter www.speyerer-brezelfest.de