Einige der besten und renommiertesten Winzer der Pfalz haben sich zum Verein Vinophilanthropen zusammengeschlossen. Im Gespräch verraten die Vereinsgründer, was sie dazu bewogen hat.

Die Idee ist bestechend: Genussevents mit dem guten Zweck zu verbinden. Aber es geht dabei nicht etwa um Bratwurst und Saumagen. Vielmehr haben sich einige der besten und renommiertesten Winzer der Pfalz zum Verein Vinophilanthropen zusammengeschlossen, unter der Ägide von Initiator und Vereinsgründer Oliver Meyer. Wir haben uns mit ihm und den Südpfälzer Winzern Franz Wehrheim und Peter Siener zum Gespräch getroffen.

Herr Siener, wie sind Sie denn zu dem Kreis gestoßen?



Mein Kollege Philipp Kuhn aus Laumersheim hat mich angerufen und von den Vinophilanthropen berichtet. Ich stelle schon immer an Geburtstagen eine Kasse für Spenden auf, statt mich beschenken zu lassen. Wir können uns so vieles leisten, okay, wir arbeiten auch viel. Aber es ist ein Glück, dass es uns gut geht. Und mir ist es wichtig, in der Region zu spenden. Das Konzept der Vinophilanthropen hat gepasst. Unser „Fair & Green“-zertifizierter Betrieb hat neben dem Umweltschutz auch ein Augenmerk auf den sozialen Aspekt.

Wehrheim: Ja, das gilt auch für uns als im VDP organisiertem Weingut. Da spielt Nachhaltigkeit nicht nur im ökologischen Sinn eine Rolle, sondern auch im sozialen.

Und wie sind Sie auf das Konzept gekommen, Herr Meyer?



Das gebietet mir das Verantwortungsgefühl. Ich wollte mich engagieren, dabei die Pfalz aufwerten und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Leute etwas erleben, genießen können. Winzer Philipp Kuhn war ein Türöffner für uns. Er war von der Idee begeistert und hat Kollegen dazugewonnen. Inzwischen haben wir ein Netzwerk von 15 Winzern pfalzweit, die zu Lagenwanderungen einladen oder zur Rotweinprobe im Allerheiligsten, dem Weinkeller. Auch Knipser und Reibold sind Triebfedern von Beginn an.

Da kann jeder hingehen?



Meyer: Nein, einige Veranstaltungen sind öffentlich und für alle. Aber wir wollen ja auch Mitglieder für unseren Verein gewinnen. Und deshalb gibt es für die besondere Angebote, an denen nicht jeder teilnehmen kann. Der Mitgliedsbeitrag kostet 60 Euro pro Jahr. Damit werden die Ausgaben des Vereins bestritten. Der Erlös aus den Veranstaltungen fließt komplett in soziale Projekte der Pfalz.

Ich kann mir vorstellen, dass der Ansturm auf den Verein groß ist. Wie können das die 15 Winzer denn schaffen?



Meyer: Das stimmt natürlich. Gegründet hat sich der Verein Vinophilanthropen im August 2021. Im November 2023 hatten wir 86 Mitglieder, jetzt sind es bereits 150. Wir müssen schauen, dass wir da die Balance halten. Die „Members only“-Veranstaltungen für 2024 sind bereits jetzt alle ausgebucht.

Wehrheim: Man muss natürlich bereit sein, Zeit zu investieren. Aber ich finde es gerade als junger Papa sehr schön, etwas für die Region zu tun. Gutes zu tun in turbulenten Zeiten, der Wunsch ist in vielen Menschen verankert.

Und wer profitiert von den Spenden, Herr Meyer?



Wir haben zum Beispiel Kinderschutzbünde gefördert, die Lebenshilfe Bad Dürkheim und das Kinderhospiz Sterntaler, aber auch Einzelpersonen in akuter Notlage.

Kontakt: Weingut Siener, Weinstraße 31, Birkweiler, weingutsiener.de; Weingut Dr. Wehrheim, Weinstr. 8, Birkweiler, weingut-wehrheim.de; Vinophilanthropen, O. Meyer: 0174 9365748, vinophilanthropen.de



Veranstaltungen Vinophilanthropen 2024

„Members Only“: Ausgebucht

Die Vinophilanthropen veranstalten dieses Jahr sieben Events, die Mitgliedern vorbehalten sind. Diese sind laut Vorsitzendem Oliver Meyer bereits komplett ausverkauft, „teilweise sogar überbucht“.

Öffentliche Genusstermine

Verfügbar sind laut Meyer derzeit noch Karten für drei Genusstermine der Vinophilanthropen, die auch für Nicht-Mitglieder offen sind:

Fr 24.5., 19 Uhr:

„Strohhutfest Pre-Opening X Dubbeglasbrieder“: Im Café Mirou eröffnen die Vinophilanthropen mit Schorlerock der Dubbeglasbrieder, die hier ein Heimspiel geben, und „Schorle-Flat“ das Frankenthaler Strohhutfest. Karten/Info: www.vinophilanthropen.de

So 21.7., 13-17 Uhr:

„Jazz Matinée“. Das Weingut Georg Nägele in Neustadt-Hambach serviert Weine und Kulinarik zu Jazzklängen. www.vinophilanthropen.de

Sa 17.8., 12-18 Uhr: „Kellereifest in der Alten Kellerei mit Knipser X Reibold X Krebs X Zelt“: Unter dem Motto „Weine, Weitblick und Kulinarik“ lädt die Alte Kellerei in Neuleiningen zum Fest für den guten Zweck. Bislang war der Erlös laut Meyer üppig. Kein Wunder, die Location ist bezaubernd: „Manchmal ist Glück ein Ort“ heißt es auf der Homepage des Weincafés. „Und besser kann man das traumhafte Anwesen aus dem Jahre 1594 nicht beschreiben“, schwärmt Meyer. Es sei der perfekte Ort zum Feiern, Wohlfühlen und für ein Weinfest mit den Weingütern Knipser, Reibold, Krebs und Zelt. „Gemeinsam sorgen die Winzer für eine großartige Weinauswahl, in Begleitung von kulinarischen Kleinigkeiten und chilliger Musik.“ www.vinophilanthropen.de

Weitere Informationen: www.vinophilanthropen.de, Anmeldung/Karteninfo: www.vinophilanthropen.de/eventanmeldung