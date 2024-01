Jeder Rebstock hat mal klein angefangen. Als Setzling nämlich. Die Rebschule Freytag in Neustadt Lachen-Speyerdorf zieht solche Jungreben heran. Und Rebveredler Volker Freytag hat auf vielfältige Fragen zum Leben der Rebe passende Antworten.

Weinreben begleiten oft ein ganzes Winzerarbeitsleben. Da ist es für Winzer wichtig, die passenden Rebsorten für die unterschiedlichen Böden und seine Weinbau-Ziele zu wählen. „Eine unserer Hauptaufgaben ist es, die Pflanzen dazu zu bringen, mit Krankheiten klarzukommen“, erklärt der 61-Jährige. Und weiter: „Wir zeigen den Kunden unser Sortiment an Rebsorten und Klonen. Und wir erklären ihnen, wie wir arbeiten und was wir über moderne Züchtung, Auswahl und die Bedürfnisse von Reben in den aktuellen Klimaverhältnissen wissen.“

„Wir“, das sind Volker und Marion Freytag sowie das Team der Rebschule. Der Betrieb besteht seit 60 Jahren und gehört zu den großen Veredlungsbetrieben Deutschlands. Ihre Aufgaben sehen sie in der Erhaltungszüchtung, um klassische Sorten bestmöglich zu bewahren. Aber auch die Entwicklung neuer Sorten liegt ihnen am Herzen. Durch Kreuzung klassischer und pilzresistenter Sortengenetik aus verschiedenen Klimaregionen können sie die Vorzüge aus beiden Bereichen verbinden. Diese neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten verstehen sie, neben den klassischen Sorten, als zukunftsgerichtete Ergänzung für den Weinbau. Volker Freytag sagt: „Wir denken praxisnah und auch mal quer, immer mit dem Ziel, gemeinsam bei umsetzbaren Lösungen in den Weinbergen der Kunden anzukommen.“

Reben als Zeichen für Klimaveränderung

Der Lebenslauf einer Rebe beginnt als Setzling im Jungfeld, dann folgen drei Aufwuchsjahre, zwischen vier und neun Jahren die „Teenager“-Zeit, ab zehn Jahren ist die Pflanze erwachsen, ab 25 wird sie schon „alte Rebe“ genannt. Bereits im Alter von zwei Jahren ist ein sogenannter Jungfernertrag möglich, ab drei Jahren eine normale Ernte.

Ein Setzling kostet laut Freytag mehr als zwei Euro, es werden zwischen 4500 bis 5000 Stück pro Hektar benötigt, die maschinell gesetzt werden. Winzer im Umkreis holen die Setzlinge selbst ab, ansonsten werden sie europaweit mit einer Spedition oder per Post ausgeliefert. In einem Bund befinden sich 25 Setzlinge, 300 Setzlinge in einem Karton, der rund 30 Kilo wiegt. Von den traditionellen Rebsorten werden dem Rebveredler zufolge hauptsächlich Riesling sowie Spät- und Grauburgunder nachgefragt. Im Kühlhaus werden die Setzlinge, bei zwei bis drei Grad, bis zum Frühjahr gelagert und dann zwischen März und Mai gesetzt.

„Die Reben sind ein Zeichen für Klimaveränderung. Der Weinbau hat sich immer weiter nach Norden verlagert. Wir haben Kunden in England, Dänemark und Südschweden“, berichtet Volker Freytag. Im Mittelalter habe es eine Wärmephase mit Weinbau in diesen Regionen gegeben, diese Lagen würden mittlerweile rekultiviert werden.

Wurzelnackte und getopfte Reben

Der 61-Jährige berichtet: „Wir fühlen uns verantwortlich für unsere Setzlinge. Unser Rebholz für die Veredlung stammt überwiegend aus Schnittgärten, für die wir selbst die Verantwortung tragen. Neben der inneren, also der genetischen Stabilität der Reben, haben Bodengesundheit, ausgeglichene Düngung und Pflanzenpflege oberste Priorität in diesen Weinbergen.“ Das Unternehmen bewirtschaftet 20 Hektar Rebfläche. Hier werden die am besten geeigneten Pflanzen selektioniert und weiter vermehrt. Wie das Sortiment sei auch das Team „eine gute Mischung aus Eigenschaften und Kenntnissen“, scherzt Freytag: „Wir verstehen uns als unternehmerische und menschliche Kreuzung von Erfahrungswissen, Fachkenntnis und Intuition. Unsere Kompetenz und unsere Ideen, kombiniert mit einer individuellen Betreuung und Beratung, stehen den Kunden bei der Planung und Bepflanzung ihrer Weinberge zur Seite.“

Alle veredelten Reben seien Pfropfreben. Hiervon gebe es „wurzelnackte“ und „getopfte Reben“. Wurzelnackte Reben werden im Freiland kultiviert und im Herbst „ausgeschult“. Sie haben keine Erde oder andere Substrate an den Wurzeln. Die Topfreben seien eher für den Hobby-Bereich gedacht, so Freytag, also für Haus oder Garten, aber auch zum Nachpflanzen einzelner Stöcke für die Winzer gut geeignet.

Klöster als Forschungsinstitute des Mittelalters

„Züchtungen in der Landwirtschaft waren schon immer ein grundlegender Teil der menschlichen Kulturgeschichte“, berichtet der Fachmann. „Diese war und ist eng gekoppelt an Klimabedingungen, die sich durch die Jahrhunderte für Siedlungen und den Anbau von Nahrungsmitteln immer wieder verändert haben. Klassische Kreuzungszüchtung hat das Sesshaftwerden und die komfortable Vorratswirtschaft für unsere Vorfahren erst ermöglicht.“ Die Forschungsinstitute des Mittelalters waren vor allem Klöster, die sich intensiv mit Naturstudium, Kreuzungslehre und nicht zuletzt mit Klonenzüchtung im Weinbau beschäftigten.

Die Herausforderung bleibe es, mit den Klimaschwankungen und deren Auswirkungen zu kooperieren. Vor diesem Hintergrund beschäftigen sich der Schweizer Rebenzüchter Valentin Blattner und der Pfälzer Volker Freytag seit den 1990er Jahren mit neuen, pilzresistenten Sorten und haben dazu ein privatfinanziertes Züchtungsprogramm ins Leben gerufen. Beide teilen die Vision, Sorten zu züchten, die überdurchschnittliche Weinqualitäten bei einem wesentlich geringeren Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln und Arbeitszeit ermöglichen. „Aktuell trägt diese Arbeit im wahrsten Sinne Früchte, in den Weinbergen ambitionierter Winzer und in den Gläsern neugieriger Weintrinker“, berichtet Freytag. Und weiter: „Cabernet Blanc, Sauvignac, Cabertin, Satin Noir und Pinotin sind Paradebeispiele für gelungene Kreuzungszüchtung, die Weinqualität mit Arbeitserleichterung im Weinberg vereint.“

Nach den Vorfahren getauft

Bei der Namensfindung spielen die Vorfahren eine Rolle. So entstand Cabernet Sauvignon durch eine Kreuzung von Sauvignon Blanc und Cabernet Franc. Der pilzresistente Enkel und Sohn der Mutter Cabernet Sauvignon wurde von den Züchtern dann Cabernet Blanc getauft.

„Dass die Nachfrage nach den neuen Wein-Sorten aktuell extrem angestiegen ist und mit jedem Jahrgang immer weitere Winzer tolle Weine aus diesen Sorten auf den Markt bringen, bestätigt dies“, freut sich Freytag. Und was trinkt der Rebveredler am liebsten? „Ich bin Rotweintrinker, mag am liebsten Satin Noir, im Weißweinbereich gerne auch einen Riesling oder Cabernet Blanc“, sagt er. Satin Noir sei ein kräftiger körperreicher Rotwein mit Waldfruchtaromen und weichen Tanninen, ein Wein für Winterabende vor dem Kamin. Bei den Weißweinen bevorzugt Freytag vielschichtige fruchtige Varianten, Riesling und Cabernet Blanc erfüllten diese Eigenschaften. Beeindruckend, was aus so kleinen Setzlingen alles werden kann: Für jeden Weinliebhaber etwas dabei.

Tipp:

Literaturempfehlungen von Volker Freytag für Hobby-Winzer: „Als Literatur bietet sich das Buch ,Der Weinstock im Garten’ von Christine Nack an. Hier finden Sie alle Informationen, die Sie für Ihr Hobby benötigen. Auch von dem ehemaligen Winzer Werner Fader gibt es ein empfehlenswertes Buch. Sein Werk ,Wein im Garten, so geht's’ ist sehr lesenswert.“