Kann man mit einem Soda-Stream selbst Secco machen? Was macht eine gute Pfälzer Schorle eigentlich aus? Und kann ich in meinem Keller selbst Wein machen? Wie werde ich zum Wein-Profi? Im Podcast „Wissensdurst“ der RHEINPFALZ werden die Fragen gestellt, die sich sonst niemand traut zu stellen. Aber wie läuft das ab? Was ist ein Podcast eigentlich und wo kann ich ihn anhören?

Wer beim nächsten Restaurant-Besuch mit Wein-Wissen punkten oder mehr über das Pfälzer Lieblingsgetränk erfahren möchte, für den ist „Wissensdurst“ perfekt geeignet. In elf Folgen von je etwa 40 Minuten kommen nicht nur Wein-Neulinge auf ihre Kosten, auch Weinkenner finden die ein oder andere neue Information, neue Tipps und Einblicke. Janina Huber, Wein-Expertin und ehemalige deutsche und pfälzische Weinkönigin, beantwortet geduldig und humorvoll die Fragen der Redakteurinnen Sonja Hoffmann und Rebecca Singer. Und davon gibt es viele. Denn die beiden sind Wein-Fans und wollen alles darüber wissen.

Was passiert in diesem Audio-Format genau?

Für ihre Fragen ist Janina Huber die richtige Ansprechpartnerin. Sie ist selbstständig in der Weinbranche tätig und moderiert unter anderem Weinproben und Veranstaltungen und unterrichtet an Wein-Schulen. Ihre Erfahrungen bei Weinproben kann Huber im Podcast gut gebrauchen. Denn es geht nicht nur theoretisch um Wein. Die Aussagen der Expertin werden gleich getestet: Riecht Wein in verschiedenen Gläsern wirklich unterschiedlich? Schmeckt er anders, wenn man vorher in eine Zitrone beißt? Und kann man den Unterschied zwischen verschiedenem Wasser in der Schorle schmecken?

Was ist ein Podcast? Und wo findet man ihn?

Einen Podcast kann man sich vorstellen wie eine Talk-Show – nur ohne Video und mit mehr Wissensvermittlung. Man hört den Journalistinnen zu, wie sie von der Expertin jede Menge über Wein lernen – und lernt gleich mit. Dafür braucht es kein zusätzliches Abo oder eine Anmeldung. Der Podcast ist frei zugänglich.

Und hier findet man ihn: Direkt die erste Folge anhören:

Einfach auf den Play-Button im blauen Player klicken. Schon startet die aktuellste Folge. Das funktioniert auf Smartphone, Tablet und auf dem PC. Mit einem Klick auf „Alle Episoden“ findet man alle Folgen und kann sie gleich anhören. Wer Apps wie Spotify oder Apple-Podcasts nutzt, gibt „Wissensdurst Rheinpfalz“ ein und findet den Podcast.

Welche Themen werden behandelt?

Folge 1: Wein verkosten wie ein Profi: Warum Schlürfen beim Probieren hilft

Folge 2: Nie mehr schlechter Wein: So erkennen wir Qualität an Etikett und Geschmack

Folge 3: Weinknigge: So vermeidet man peinliche Fehler beim Ausschenken

Folge 4: Wie Säure, Salz, Schärfe und Süße den Geschmack von Wein beeinflussen

Folge 5: Schorle – Das Getränk der Pfalz: Alles, was du über die Schorle wissen musst

Folge 6: Wein-Anbau-Wissen: Wie kommt die Zitrone in den Riesling?

Folge 7: Wein-Land Pfalz: Wie erkennt man am Geschmack, dass ein Wein aus der Pfalz kommt?

Folge 8: Sekt, Secco und Champagner: Was ist der Unterschied?

Folge 9: Wie finde ich guten alkoholfreien Wein? Und steckt darin wirklich kein Alkohol?

Folge 10: Secco im Sodastream selbst gemacht und Fragen aus dem Publikum

Sonderfolge: Glühwein für 1,95 Euro: Kann das schmecken?

Wer spricht hier über Wein?

Sonja Hoffmann ist stellvertretende Leiterin des Pfalzressorts bei der RHEINPFALZ. Die gebürtige Neustadterin war seit ihrer Jugend auf Weinfesten und trinkt am liebsten trockenen Pfälzer Riesling. Nun will sie ihr Grundlagenwissen ausbauen. Rebecca Singer kommt ursprünglich aus Baden-Württemberg und ist in den vergangenen sieben Jahren, seit sie in Landau wohnt, zum Wein-Fan geworden. Sie macht gern Weinproben und freut sich, wenn sie ihren Freunden von Wein-Wissen berichten kann.

Die Expertin Janina Huber ist in Bad Dürkheim geboren, wo sie heute wieder lebt. Als Tochter eines Winzers ist sie umgeben von den edlen Tropfen aufgewachsen. Noch während ihres Lehramtsstudiums wurde sie 2014 zur Pfälzer, im nächsten Jahr zur Deutschen Weinkönigin gewählt. Danach stieg sie in die Eventabteilung eines großen Weinhändlers ein und organisierte und moderierte viele Hundert Weinveranstaltungen. Seither bildet sie sich stetig weiter, hat unter anderem 2018 eine Diploma-Ausbildung an der Weinakademie Österreich abgeschlossen und wurde mit dem „Student-Award“ ausgezeichnet. Im selben Jahr noch machte sie sich als Weinfachfrau mit den Schwerpunkten Moderation und Kommunikation selbstständig.

Kontakt zum Team

Fragen, Hinweise, Kritik und Ideen für weitere Wein-Themen an wissensdurst@rheinpfalz.de