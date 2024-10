Von 18. bis 28. Oktober wird der Messeplatz in Kaiserslautern zur Vergnügungsmeile, wenn die Oktoberkerwe – das größte Volksfest der Westpfalz – ihre Tore öffnet. Elf Tage Spannung und Spaß, Nostalgie und Nervenkitzel, Kulinarik und viel Programm.

Hier geht es rund

Das Riesenrad „White Wheel“ bietet einen fantastischen Blick über das Fest, während der „Avenger Royal“ mit schwungvollen Überschlägen begeistert. Nostalgiker kommen beim „Superwellenflug“ auf ihre Kosten. Kinder und Familien können sich auf die Achterbahn „Coco Beach“, das Fun-House „Mike’s Pit Stop“ sowie eine Pony-Reitbahn freuen. Wer den Nervenkitzel sucht, sollte das „Monsterhaus“ besuchen, während das Glaslabyrinth „Venezia“ eine eher entspannte Reise durch das malerische Venedig verspricht. Klassiker wie der „Breakdance“, der „Autoskooter“ und der „Musik-Express“ runden das Fahrgeschäft-Angebot ab und sorgen für die typische Volksfest-Kulisse.

Eröffnung mit Umzug und Fassbier

Der Startschuss fällt am Fr 18.10. um 17 Uhr. Um 18.30 Uhr startet der Umzug des Werkvolk-Fanfarenzugs aus Bann über den Kerweplatz, bevor Bürgermeister Manfred Schulz das Volksfest um 19 Uhr offiziell mit dem traditionellen Fassbieranstich im Lössel-Festzelt eröffnet. Zu den Höhepunkten zählen die beiden großen Feuerwerke am Eröffnungs- und Abschlusstag, jeweils um 21 Uhr. Am Mi 23.10. lockt der Familientag mit ermäßigten Preisen und vielen Sonderaktionen. Auch für das leibliche Wohl sei gesorgt: In den Biergärten, Festzelten und an den Imbissständen gibt es von Bratwürsten über Haxen und Hähnchen bis hin zu süßen Klassikern wie gebrannten Mandeln vieles, was das Herz begehrt.

Bummeln und shoppen

Das „Shopping-Gässje“ lädt mit Gewürzen, Haushaltsartikeln, Kleidung und Handarbeiten zum Stöbern ein. Am verkaufsoffenen Sonntag, 20.10., sind die Geschäfte in der Innenstadt und den Gewerbegebieten von 13 bis 18 Uhr geöffnet und bieten zusätzliche Gelegenheit für einen Einkaufsbummel. Die öffentlichen Parkplätze der Stadt sind am Sonntag kostenfrei, zusätzlich kann am Rathaus West, in der Meuthstraße und im Schulhof des Burggymnasiums geparkt werden.

Oktoberkerwe in Kaiserslautern, Messeplatz, 18.-28.10., Eröffnung: Freitag, 18.10., ab 17 Uhr; Öffnungszeiten: Fr 17-23 Uhr, Sa 14-23 Uhr,



So 13-22 Uhr, Wochentage 14-22 Uhr; Familientag 23.10; verkaufsoffener Sonntag 20.10.,13-18 Uhr; Info und Veranstaltungesprogramm: www.kerwe-kl.de