Fröhliche Narren ziehen ist nach teils jahrelanger Pause wieder los und zieht zum Höhepunkt der fünften Jahreszeit durch die Straßen der Pfalz. Der gemeinsame Umzug der Städte Ludwigshafen und Mannheim führt über eine neue Strecke.

Nach vier Jahren Funkstille wird es einen Fasnachtsumzug durch die Ludwigshafener Innenstadt geben, und die fröhlichen Narren dürfen endlich wieder ausgelassen in den Straßen feiern: Der gemeinsame Zug von Ludwigshafen und Mannheim zieht am Sonntag, 11. Februar, durch Ludwigshafen. Pünktlich um 13.11 Uhr soll sich der Tross vom Stadtteil Süd bis zum Platz der deutschen Einheit in Bewegung setzen. Der Zug sei kleiner, aber feiner geworden, die Zugstrecke wurde geändert.

Exakt 69 Zugnummern sind es beim 69. Fasnachtsumzug. Immerhin 24 große Festwagen mit Elferrat und karnevalistischen Motiven begleiten den großen Umzug am Rhein. Sechs Musikgruppen präsentieren einen klanggewaltigen Querschnitt durch Evergreens und aktuelle Hits der Fasnacht. Vier Hexengruppen mit aufwendigen Maskeraden pflegen das traditionelle Brauchtum der süddeutschen Fasnacht. Die größte Gruppe bilden die Löwenjäger von der Mannheimer Rheinseite mit 150 Mitgliedern. Die jüngsten Gardetänzerinnen sind gerade einmal drei Jahre jung, wie die Ludwigshafener Marketing-Gesellschaft Lukom informiert.

Fasnachtsumzug auf neuer Strecke

Die neue Strecke führt entlang der Rheinallee an den attraktiven Bauten des Rheinufers Süd vorbei und wird am Platz der Deutschen Einheit vor der Rhein-Galerie enden. Der Streckenverlauf im Detail: Lagerhausstraße (ab Polizeipräsidium, Kreuzung Wittelsbachstraße, Schwanthaler Allee), Rheinallee, Rheinuferstraße, Zollhofstraße, Rheinuferstraße bis Rhein-Galerie.

Auch rund um den Zug wurde laut Ankündigung ein Begleitprogramm organisiert. An zwei Stationen beginnt das närrische Treiben bereits um 11.11 Uhr: an der Walzmühle und auf dem Platz der Deutschen Einheit vor der Rhein-Galerie. Ein buntes Kinderangebot mit Hüpfburg, Maskottchen und vielen Überraschungen wird in der Kid’s Zone an der Werfthalle in der Nähe des Platzes der Deutschen Einheit angeboten. Auch hier ist Start um 11.11 Uhr. Für die Honoratioren der Stadt wird die Tribüne gegenüber der Rhein-Galerie vor dem B&B Hotel aufgebaut. Die Tribüne für Ehrengäste des Umzugs ist bereits ausgebucht. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit Bus und Bahn. Das Angebot werde an diesem Tag verstärkt.

69. Fasnachtsumzug durch Ludwigshafen: So 11.2., 13.11 Uhr, alle Infos: www.lukom.com/fasnachtsumzug