Sie ist die Mutter der kulinarischen Stadtführungen: Die Tour durch Speyer mit drei Gängen in verschiedenen Restaurants. Wir waren mit Organisatorin Yvonne Graf unterwegs – und haben noch weitere An gebote in der Pfalz zusammengetragen

Das Original: kulinarische Stadtführung in Speyer

Herrlich cremig und feinperlig: Der „Pfälzer Champagner“ vorm Dom ist ein vielversprechender Auftakt der kulinarischen Stadtführung