Was den Münchnern das Oktoberfest und den Bad Dürkheimern der Wurstmarkt, das bedeutet den Landauern ihr Fest des Federweißen ...

Auch wenn die schönen lauen Sommernächte ein Ende haben, tröstet sich der Pfälzer mit seiner liebsten Jahreszeit, dem Herbst. Und wenn der süßliche Geruch der Traubenernte über den Süden der Pfalz wabert, steht in Landau das Fest des Federweißen an, von den Landauern gerne das „oft kopierte und nie erreichte Original“ genannt. Eröffnet wird das Herbstvergnügen am Do 17.10., 19 Uhr, mit den Weinfest-Musikanten und der Landauer Weinprinzessin. Die Krönung der neuen Landauer Weinhoheit folgt um 20 Uhr.

An allen Tagen schenken die Festwirte aus den urigen Kojen am Rathausplatz Landauer Wein und reichlich „Federweißer“' aus. Viel Musik, ausgelassene Stimmung und nicht zuletzt der gute „Pfälzer Zwiwwelkuche“' sind typisch für das Fest. Rund 100.000 Besucher werden an den vier Festtagen erwartet. Regionale Musikvereine und Kapellen sorgen für den Schwung zum Genuss.

Zum Frühschoppen am Sonntag spielt die Big Band Brass Connection ab 11.30 Uhr. Um 13 Uhr öffnen dann die Geschäfte zum Einkaufsbummel.

Die Musik zum Fest:

17. Oktober

19 bis 22 Uhr:

„Die Weinfest-Musikanten“ zur Eröffnung

18. Oktober

16 bis 18 Uhr:

„Kandeler Instrumentalensemble“

19 bis 24 Uhr

„Musikverein Lyra Rheinzabern“

19. Oktober

15 bis 19 Uhr:

„Wasgaumusikanten Busenberg“

20 bis 24 Uhr

„Habachtaler“

20. Oktober

11:30 bis 15 Uhr:

„Big Band Brass Connection“

16 bis 21 Uhr:

„Musikverein Concordia Steinfeld“

»Fest des Federweißen«, 17.-20.10., Do 12-23 Uhr; Fr, Sa 12-1 Uhr; So 12-22 Uhr; Rathausplatz, verkaufsoffen: So 20.10., 13-18 Uhr, Info: Telefon 06341 138310; www.landau-tourismus.de