Am Wochenende locken die Wein- und Kulturtage, das Wine-StreetArt-Festival und der Pfälzer Comic-Salon viele Besucher nach Gönnheim. Savoir-vivre trifft Pfälzer Lebensart, Kunst, Wein und Musik auf der Festmeile und in idyllischen Höfen

Es wird wieder bunt: Da lohnt sich das Flanieren auf der Festmeile ungleich mehr, denn tolle Straßenmalerei in 3D fasziniert in Gönnheim immer wieder beim „WineStreetArt-Festival“ und den Wein- und Kulturtagen mit einem vielseitigem Programm für die ganze Familie.

Kunst und Europa

Bereits am Do 29.6. findet um 18 Uhr das Konzert „Kunst und Europa“ mit dem Orchester Musica Libera in der Martinskirche statt. Von 30.6. bis 3.7. genießen Jung und Alt sodann ein vielseitiges Programm für alle Sinne, mit viel Musik in Weingütern und auf dem Dorfplatz, in Ausstellungen und Workshops mit nationalen und internationalen Künstlern.

Im Dialog mit Künstlern

Passend zum Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz – „westwärts“ – wurde ein Treffen mit Kunst und Künstlern aus Westeuropa und vielen weiteren Ländern arrangiert. Der urbane Raum wird zum Atelier, Straßen und Wände zur Leinwand, der sakrale Raum zum Konzertsaal. Selbst Nichtmuseumsgänger können hier Kunst hautnah erleben und grenzenlos genießen. Die Gäste sind eingeladen, aktiv dabei zu sein. Sie können selbst zum Kunstschaffenden werden oder mit Künstlern in Dialog treten; die Workshops laden zum Mitmachen ein.

1. Pfälzer Comic-Salon

In Kooperation mit dem Heimat- und Kulturverein Gönnheim wird erstmals der Pfälzer Comic-Salon im Festsaal des TV Gönnheim ausgerichtet. Eröffnet wird das Fest am Fr 30.6., 19 Uhr, auf dem Dorfplatz – mit dem Bürgermeister, Weinhoheiten, dem Kulturverein und Musik.

Wein- und Kulturtage Gönnheim, 29.6. bis 3.7., Livemusik und Festprogramm auf Straßen, Plätzen und in Höfen; Info: gönnheim.de, winestreetartfestival.de; Ortsdurchfahrt gesperrt, Anreise mit der Rhein-Haardt-Bahn wird empfohlen