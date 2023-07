Von 7. bis 9. Juli geht auf acht Bühnen in der Innenstadt die Post ab. Drei Tage lang verwandelt sich Landau in eine Partymeile. Mehr als 60 Acts wurden für das Altstadtfest gebucht. Das Repertoire reicht dabei von Coverrock und Pop bis Schlager.

Historische Altstadt

Dazwischen und rundherum gibt es kulinarische Stationen mit feinen Weinen von südpfälzischen Winzern, zünftigem Bier und spritzigen Cocktails zu regionalen und internationalen Spezialitäten. Das malerische Ambiente der historischen Altstadt kombiniert mit den Klangfarben der Region: Gästen gefällt besonders das entspannte und stimmige Ambiente in Landau. Laut Veranstalter singt und tanzt die ganze Stadt an diesen drei Tagen.

Rock und Pop auf acht Bühnen

Auf den Bühnen sorgen bekannte Pfälzer Bands und Künstler aus der Region mit Improtheater, vor allem aber Rock, Pop, Soul, Schlagern und Big-Band-Sound für die passende Stimmung zum Festgeschehen, darunter Changes, Groove, Big Band Brass Connection, Insanity, Fat Cat, Palatine Six, Liquid und The Bombshells. Auf der RPR1-Bühne am Untertorplatz wechseln sich Live-Sendungen wie etwa ein Talk mit dem Bürgermeister zum Fest mit verschiedenen Band-Auftritten ab.

Chillen und tanzen

Junger Treffpunkt beim Fest wird sicher die neu eröffnete Greenbar in der Bachgasse mit House, Deep und Sommerbeats der Resident-DJs des Landauer Logo (Fr),mit der Ibiza-Beach-Party mit den DJs von letsgetdeep.de (Sa) und mit entspannten Chillout-Beats am Sonntag. Die etwas schnellere Gangart läuft bei der Technobühne in der Marktstraße mit Conor O’Sullivan, Sascha Roth, Dominik Heid, Emily Brenner und vielen mehr (freitags und samstags, 11-1 Uhr, sonntags, 11-23 Uhr). Die Musik endet eine Stunde vor Veranstaltungsende.

Landauer Sommer – Altstadtfest: Fr-So 7.-9.7., Fr, Sa 11-1 Uhr, So 11-23 Uhr, Bühnen: Rathaus-, Stifts-, Untertor- und Thomas-Nast-Platz, Bachgasse, Marktstraße, Trappengasse und Badstraße; Infos zum Programm, Parkplätzen, Service: Telefon 06341 138301 und www.landau-tourismus.de