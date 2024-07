Sie gilt als eine der führenden Weinexpertinnen Deutschlands und ist auch mit der Pfälzer Weinlandschaft bestens vertraut – ebenso wie mit Spezialitäten fürs Grillen auf Pfälzisch, die Saumagen-Papst Klaus Hambel empfiehlt.

Den Wachenheimer Metzgermeister Klaus Hambel kennt Sommelière Natalie Lumpp von gemeinsamen Veranstaltungen, etwa im Kochgut Friedelsheim. So muss sie denn für ihre Weinempfehlung zum Hambelschen gegrillten Sommer-Saumagen mit Schafskäse, getrockneten Tomaten und Chili nicht lange überlegen: „Zur Würze und Schärfe von getrockneten Tomaten und Chili passt ein leichter Wein mit etwas Restsüße“, erklärt sie und empfiehlt einen Riesling Kabinett oder eine fruchtige Scheurebe. Mit Bratwurst harmoniert Lumpp zufolge ein Grauburgunder, während ein leichter Rotwein, etwa ein Spätburgunder oder ein Portugieser, gut zu Grillsteaks passe. Für Fleisch vom Beefer und aus dem Smoker wie Dry Aged Beef empfiehlt die Sommelière beispielsweise die Rotweine vom Grünstadter Weingut Metzger.

Beim Rotwein bricht man laut Lumpp im Sommer mit alten Traditionen: Sie kommen aus dem Kühlschrank auf den Tisch. „Wenn man die Roten gekühlt serviert, kommt die Frucht besser zur Geltung“, erörtert die Fachfrau: „Nur Mut!“ In Spanien serviere man im Sommer sogar die schweren Rotweine mit nur acht bis zehn Grad Celsius. „Zwölf Grad tut einem Rotwein keinen Abbruch“, schmunzelt sie.

„Rosé ist der Sommerwein schlechthin“

Ganz allgemein folgt ihre Expertise für die Weinbegleitung zum Grillen dem landläufigen Trend: „Leichte, elegante und nicht zu schwere Weine mit moderatem Alkohol-Gehalt“ seien jetzt angesagt. „Der Sommerwein schlechthin ist der Rosé.“ Er sei mediterran und zaubere beim Grillfest Urlaubsatmosphäre. Einstige Bedenken, Rosé sei nicht Fisch, nicht Fleisch seien längst überholt. „Beim Rosé tut sich grad viel in der Pfalz. Die Qualität der Pfälzer Rosés ist heute so gut, sie sind so animierend, fruchtig und sauber, dass sie wirklich zu allem passen.“ Ganz unkompliziert und nach Gusto könne man etwa eine Scheibe Zitrone, Eiswürfel und Tonic-Wasser in den Wein geben.

Lumpps aktuelle Lieblingsrosés kommen aus der Südpfalz. Als Beispiele nennt sie den „G.“ aus dem Weingut Graf von Weyher und die „sehr guten“ Rosés vom Weingut Wörner in Edesheim und von Karl Pfaffmann in Walsheim. „Aber eigentlich haben heute alle Weingüter super Rosé-Weine“, betont die Expertin.

Rosé zum Grillgenuss darf auch prickeln

Der Rosé zum Grillgenuss darf übrigens gerne prickeln: „Zum Essen passt ein Sekt prima“, meint Lumpp und findet zu Grillspezialitäten vor allem Rosé-Sekte „spannend“ – und sie adeln obendrein die Bratwurst.

Aber auch für Gemüsefans, die es in der Pfalz ja auch geben soll, hat Natalie Lumpp die passende Weinempfehlung : ein Sauvignon Blanc. Ein Rezept für mediterranes Gemüse vom Grill verrät Küchenchef Thomas Siegle von „Hambels Restaurant“:

Mediterranes Gemüse

Leckere Beilage zu Bratwurst und Sommer-Saumagen, aber für Pfälzer Vegetarier natürlich auch zum Halloumi. | Foto: azurita - stock.adobe.com

Zutaten für vier Personen:

1 rote Paprika, 1 gelbe Paprika, 1 grüne Paprika, 2 mittelgroße grüne Zucchini, 1 mittelgroße gelbe Zucchini, 1 kleine Aubergine, 3 Eschalotten, 4 EL Olivenöl, 4 mittelgroße Tomaten, Salz, Pfeffer, 1 Zweig Zitronenthymian, 1 Zweig frischer Majoran

Zubereitung:

Eschalotten schälen und fein würfeln. Paprika vom Kerngehäuse befreien und wie Zucchini in gleichmäßig große Würfel schneiden. Tomaten vierteln, Kerngehäuse entfernen, würfeln. Olivenöl erhitzen, Eschalotten glasig anschwitzen, Paprika und Zucchini zugeben und scharf anbraten. Zum Schluss Tomaten, Majoran und Zitronenthymian hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, einmal kurz aufkochen lassen.

Meisterkurse für Grillfans

Wer es zum Grillmeister bringen will, kann in der Pfalz auch Kurse besuchen, bei denen Wurst und Saumagen allerdings keine Rolle spielen:

Bei der Grill-Akademie in Walch’s Gewölbekeller in Speyer gibt es ein Sechs-Gänge-Menü mit Lachs vom Beefer, Rinderfilet aus dem Smoker und Entrecote vom Grill: Do 22.8., 18-21 Uhr, 159 Euro pro Person inklusive Getränken; Termine für Gruppen auf Anfrage: info@gewoelbekeller-speyer.de. Info: gewoelbekeller-speyer.de

Grillkurse mit verschiedenen Schwerpunkten veranstaltet die 1. Mannheimer Kochschule im Kochgut Friedelsheim, etwa das Burger-Seminar (Sa 14.9., 17 Uhr, 139 Euro) und das Herbst-Special mit Rehrücken, Wildpralinen und Rind vom Grill, Smoker und Holzofen (21.9., 17 Uhr, 169 Euro). Infos: www.mannheimerkochschule.de

Vorschau: „Weinerlebnis und Wurstgenuss“ mit einem Menü von Metzgermeister Klaus Hambel und Weinempfehlungen von Natalie Lumpp: 15.2.25, 18.30 Uhr, Friedelsheim, Kochgut, Buchung (179 Euro): www.mannheimerkochschule.de