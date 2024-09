Die Finalistinnen für die Wahl der Deutschen Weinkönigin stehen fest. In einem Vorentscheid wurden sie am 21. September gewählt. Große Freude herrscht in der Region, da es die Pfälzische Weinkönigin Charlotte Weihl ins Finale geschafft hat ...

Am 27. September wird sich zeigen, wer die Wahl gewinnt und zukünftig als Deutsche Weinkönigin den Deutschen Wein national und international für ein Jahr vertreten darf, im Gefolge der ebenfalls neu gewählten Weinprinzessinnen (Saalbau, 19.25 Uhr). Die Pfälzische Weinkönigin wird am Fr 4.10., 19 Uhr, im Saalbau gekrönt.

Die Haiselscher öffnen

Doch zunächst öffnen zum Auftakt des Deutschen Weinlesefestes in Neustadt wieder die „Haiselscher“ (27.9.) ihre Pforten und bieten bis 14. Oktober Deftiges und Pfälzer Wein auf dem Platz vor dem Saalbau. Auf der RPR-Bühne steigt ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Livemusik, etwa von den Anonyme Giddarischde (Mi 2.10., 19.30 Uhr), DJs und Musikvereinen.

Jahrmarkt an neuem Standort

Und dann wird einiges anders: Durch die Umbauarbeiten am Bahnhofsvorplatz zieht der bisherige Jahrmarkt mit den Fahrgeschäften (3.-14.10.) und Ständen in Richtung Alten Turnplatz, unweit des „w.i.n.e.Festivals“ mit dem Spiegelpalast „Bon Vivant“ und dem mediterranen Garten auf dem Hetzelplatz (2.-14.10.). Zusammen mit den Haiselschern wird das die neue Genussmeile.

Höhepunt der Weinfestsaison

Bewährter Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der Große Winzerfestumzug mit 100 Festwagen und Musikgruppen am So 13.10., ab 13.30 Uhr durch die Neustadter Innenstadt – ein wunderbar herbstlich-fröhliches Spektakel.

Über 100 Weine aus aller Welt

Bis dahin wird Genuss und die Pfälzer Gastfreundschaft groß geschrieben. Allein über 100 Weine aus Neustadt, der Pfalz, den deutschen Weinanbaugebieten und der ganzen Welt kommen im Spiegelpalast und im mediterranen Garten ins Glas, dazu Veranstaltungen, etwa der „Sparkling Wine-Day“ (3.10.) und Jazz, Rock und Pop. Aber auch rund um das Weinlesefest ist einiges los in der Weinmetropole. Führungen zum Weinlesefest, Erlebnissonntag mit geöffneten Geschäften (6.10.) und erstmals auch wieder der Altstadtlauf für Schüler, Schnupper- und Hauptlauf (Fr 27.9., ab 17.30).

Deutsches Weinlesefest – 27.9.-14.10., Neustadt, Saalbau, Alter Turnplatz, Karl-Helfferich-Straße, Hetzelplatz; Öffnungszeiten: Haiselscher & Jahrmarkt: Fr-Sa, Mi 2.10., 11-24 Uhr; So-Do 11-22 Uhr; »w.i.n.e.Festival«: Mo-Do 17-22 Uhr, Fr, Sa, Mi 2.10., 17-24 Uhr, So 11-22 Uhr; Erlebnis-Sonntag: 6.10., ab 13 Uhr; Info/Programm/Shuttle-Service am verkaugsoffenen Sonntag: 06321 92680, www.neustadt.eu; anreise und sonderfahrplan zum Fest: www.bahn.de und www.vrn.de