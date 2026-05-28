Auf 11,5 Kilometern wandern wir durch den Wald im Osten Kaiserslauterns. Auf verlassenen Pfaden geht es zum Totenköpfchen, Saufels und Buchholzfelsen bis zur Burg Beilstein.

Die Tour bei Kaiserslautern verläuft auf verlassen wirkenden Pfaden und bietet so Entschleunigung und Ruhe. Dabei geht es zu drei Felsen, die Burg Beilstein als Höhepunkt kommt zum Schluss der Tour.

An dieser Stelle finden Sie Kartenmaterial von Outdooractive Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Start des Wandertipps ist beim Ruheforst Kaiserslautern, Parkplatz Ost. Von dort laufen wir geradeaus den Hügel hoch und folgen der Beschilderung zur Burg Beilstein, auch wenn die Ruine erst am Ende der Tour auf unserer Liste steht. An der Weggabelung biegen wir links ab und laufen einen steileren, aber kurzen Anstieg hinauf. Danach ist man warm für die 11 Kilometer, die noch kommen.

Man folgt ein kurzes Stück dem Pfad mit der Markierung gelb-weiß, der bald auf eine größere Wegkreuzung trifft. Dort halten wir uns weiter linker Hand, um einen kleinen Abstecher zum Totenköpfchen einzulegen.

Das Totenköpfchen ist mit seinen drei Metern Höhe und sieben Metern Länge nicht so klein, wie der Name vermuten lässt. Foto: Victoria Fuchs

Zum Totenköpfchen und durchs Bockental

Das Totenköpfchen ist, anders als der Name es vermuten lässt, gar nicht so klein. Immerhin ist der Fels drei Meter hoch und sieben Meter lang.

Nach dem kurzen Stopp geht es wieder zurück zur Wegkreuzung, wo wir links auf den geschotterten Wirtschaftsweg abbiegen und diesem einige Zeit folgen. Es geht etwas bergauf, da wir über den Heiligenbergtunnel laufen, um die Bahnstrecke Mannheim-Saarbrücken zu überqueren. Wir wandern weiter auf dem Forstweg, halten uns dabei rechter Hand und laufen hinab ins Bockental. Dafür geht es an der Kreuzung im Tal geradeaus.

Märchenhafter Wald bei Kaiserslautern

Das Bockental ist moosbewachsen, umringt von hohen Nadelbäumen und unterbrochen von gerodeten Wiesenflächen in seiner Mitte. Wir sind früh unterwegs, es ist erst halb 10 Uhr und die Morgensonne scheint durch die Bäume, etwas Nebel liegt über den moosbewachsenen Flächen – die Szenerie erinnert an einen Märchenfilm.

Es geht circa 1,5 Kilometer durch das Tal, bis der Anstieg zum Saufels ansteht. An diesem Punkt empfiehlt sich der Blick auf die Karte, denn der schmale Pfad, der links hoch zum Fels führt, ist vom Hauptweg aus nur schwer zu erkennen und von Laub bedeckt. Als Orientierungshilfe: Kurz vor der Einmündung steht ein abgestorbener Baum ohne Rinde.

Unscheinbar und leicht zu übersehen: Der Pfad hoch zum Saufels. Foto: Victoria Fuchs

Auf schmalem Pfad zum Saufels

Sobald man den Pfad gefunden hat, läut man wieder ein ordentliches Stück den Bergrücken rauf. Nach dem zweiten Hügel kommt dann aber schon der Saufels in Sicht.

Der Saufels thront auf einem Vorsprung. Foto: Victoria Fuchs

Sein Relief ist rau und eingefurcht und auf ihm wachsen zwei hohe Bäume in den Himmel. In einer amtlichen Liste aller Naturdenkmäler von 1978 wird der Fels auch als Ungeheuerstein bezeichnet. Der Weg führt um den Stein herum und auf der gegenüberliegenden Seite geht der schmale Pfad weiter und trifft an seinem Ende wieder auf einen breiteren Forstweg.

Sehr eindrücklich: Der Saufels, der auch Ungeheuerstein heißt. Foto: Victoria Fuchs

Dort biegen wir rechts ab und folgen dem Weg bis zur nächsten Kreuzung, an der wir uns links halten. Weiter geht es, bis der Weg rechts abbiegt. Mittlerweile wandern wir oben am Berg und passieren einen Laubwald auf fast vergessen wirkenden Wegen. Es geht nun 1,6 Kilometer auf diesem Weg entlang. Zwischendurch wartet eine Weggabelung, die man leicht übersehen kann. Hier halten wir uns rechts und steuern auf direktem Weg auf den Buchholzfelsen zu.

Mehr Wandertipps aus dem Pfälzerwald

Weitere Wandertipps und Inspiration rund ums Wandern finden Sie in unserer Sammlung von über 100 getesteten Routen.

Naturdenkmal Buchholzfelsen mit Schutzhütte

Dieser kommt eher unscheinbar daher. Anders als seine beiden Kollegen auf der Tour, ist das Naturdenkmal kein Felskoloss, der zwischen den Bäumen aufragt. Er ist deutlich kleiner, stark bewachsen und die Felsoberfläche ist nicht direkt erkenntlich. Auf seiner linken Seite befindet sich jedoch eine Schutzhütte, die in den Fels hineingebaut wurde. Ein besonderer Platz, der nach gut der Hälfte der Tour zur Pause einlädt.

Eine Schurzhütte im Fels: das Naturdenkmal Buchholzfelsen. Foto: Victoria Fuchs

Wir laufen zurück auf den breiteren Weg und gehen links in Richtung der Schienen, um zur Burg Beilstein zu wandern. Kurz vor den Schienen mündet der Weg auf einen breiteren Weg, der parallel zur Schiene verläuft. Diesem folgen wir ein kurzes Stück, bevor wir links auf einen Weg einbiegen, der durch den Waldrand führt. Beide Wege treffen vor der Bahnunterführung wieder zusammen. Dort geht es wieder auf die andere Seite und auf einem asphaltierten Weg in Richtung Ende und Höhepunkt der Tour.

Burg Beilstein mit Seltenheitswert

Nach 600 Metern biegen wir links auf einen breiten Waldweg ab. Nach 400 Metern geht rechts ein Pfad hoch zur Burg. Man kommt dadurch am hinteren Ende der Burg raus, links vorbei geht es zur Treppe und Brücke, die direkt zur Burg führen.

Von der Burg Beilstein ist nicht mehr viel übrig: Der Fels, der wie ein Beil in die Höhe ragt und eine Spitzbogenpforte eines ehemaligen Wohnbaus. Foto: Victoria Fuchs

Viel ist von der Burg nicht mehr übrig. Sie wurde einmal zerstört und danach wieder aufgebaut, beim zweiten Mal blieben nur noch ihre Überreste zurück: Der Fels, der wie ein Beil aufragt und der Ruine ihren Namen gibt, niedrige Grundmauern, eine aus dem Zentralfelsen gehauene Zisterne und eine Spitzbogenpforte, die von einem Wohnbau übrig geblieben ist. Doch die Burg hat Seltenheitswert.

Zurück geht es dann auf dem breiten Weg, auf dem man am Ein- und Ausgang der Burg trifft. Über diesen kommen wir wieder zurück auf den Weg, den wir gekommen sind und enden wieder am Parkplatz des Ruheforsts.