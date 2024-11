In den Wintermonaten ändert sich einiges in den Hütten: Wo wird bewirtet? Wo gibt es Veranstaltungen? Wie sieht es mit den Öffnungszeiten aus? Eine lose Sammlung.

Eine vergleichsweise große Hütte ist das Hohe-Loog-Haus bei Neustadt. Ab November bis März ist die reguläre Öffnungszeit um eine Stunde verkürzt. Mittwochs, samstags, sonntags und an Feiertagen hat es von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet. Am 30. November ist eine Glühweinwanderung von etwa zehn Kilometern angekündigt, für die unter www.pwv-hambach.de eine Anmeldung erforderlich ist. Ebenso für die etwa sechs Kilometer lange Nikolauswanderung am 7. Dezember, die laut PWV Hambach sogar für Kinderwagen geeignet ist.

Die Totenkopfhütte bei Maikammer schließt ihre Türen zwar nicht gänzlich, schränkt aber die Öffnungszeiten ein. Von Mitte Dezember bis Mitte Januar ist Winterpause. Abgesehen davon ist samstags, sonntags und an Feiertagen bis zum Einbruch der Dunkelheit auf. Für den 8. Dezember ist eine Nikolauswanderung angekündigt, Anmeldung und Infos unter: www.pwv-maikammer.de .

Auch die Landauer Hütte hat in den Wintermonaten geöffnet, in der Regel samstags uns sonntags. An einigen Tagen ist auch unter der Woche auf, was unter www.pwv-landau.de eingesehen werden kann. „Zwischen den Jahren“, also am 26., 28., 29. und 31. Dezember, sowie am Neujahrstag 2025 gibt es Bewirtung.

In den Wintermonaten geöffnet ist auch die Klausentalhütte bei Diedesfeld. Die regulären Öffnungszeiten sind ab November bis März Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Auch die Böchinger Hütte bei Eußerthal bleibt in den Wintermonaten in gewohnter Weise sonntags geöffnet, zusätzlich am Mittwoch, 4. Dezember. Am 29. Dezember ist jedoch zu, für den 8. Dezember hat sich der Nikolaus angekündigt.

Auch an Feiertagen für Ausflügler offen

Das am höchsten Punkt im Pfälzerwald gelegene Kalmithausbewirtet seine Gäste mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr – auch in den Wintermonaten. Die Igelborner Hütte bei Winnweiler ist ebenfalls bereits in der Wintersaison und weiterhin geöffnet. Bis 1. Mai 2025 gibt es mittwochs, freitags, samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr warmes Essen auf der Hütte. Das Waldhaus Lambertskreuz hat von November bis März diese Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Das Naturfreundehaus Kiesbuckel hat am Neujahrstag 2025 auf. Foto: bja

Das Naturfreundehaus Kiesbuckel ist durchgehend an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am 7., 24. und 23. Dezember ist zu, dafür am 26., 28., 29., 31. Dezember sowie am 1. Januar 2025 geöffnet. Das Haus an den Fichtenbei St. Martin gelegen ist bis 30. April 2025 Mittwoch bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr, für Ausflügler geöffnet. Auch an allen Feiertagen ist auf. In unmittelbarer Nähe liegt die Grillhütte St. Martin, die bis Karfreitag 2025 mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat.

Winteröffnungszeiten auch im Naturfreundehaus

Bis zum 1. April 2025 gelten im Naturfreundehaus Edenkoben die Winteröffnungszeiten und es ist Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am 14. Dezember ist Schlachtfest. Bis Ende März ist auch das Naturfreundehaus Groß-Eppentalbei Bad Dürkheim mittwochs bis sonntags, 11 bis 17 Uhr offen. Vom 11. bis 19. November ist allerdings noch Urlaub. Das Oppenauer Haus bei Wachenheim ist ab dem 22. November wieder geöffnet, allerdings am 23. und 24. Dezember zu.

Was vergessen?

Sicher gibt es noch weitere Hütten, die in den Wintermonaten für Besucherinnen und Besucher geöffnet sind. Sie kennen eine? Schreiben Sie es uns gerne an pfaelzerwald@rheinpfalz.de und wir ergänzen die Liste.