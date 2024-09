Anfang Oktober steht die Mongolei im Mittelpunkt des Wanderwochenendes in Bad Peterstal-Griesbach im Schwarzwald.

Am 5. und 6. Oktober stehen neben einer Wanderung auf dem Teufelskanzelsteig auch Bogenschießen, Konzerte und mongolische Gerichte auf dem Programm. Außerdem werden mongolische Jurten präsentiert, die von Wanderern ab dem kommenden Jahr als Übernachtungsmöglichkeit im Schwarzwald gebucht werden können. An beiden Tagen wird Enkhjargal Dandarvaanchi, genannt Epi, auf der mongolischen Pferdekopfgeige spielen und den typischen Obertongesangs präsentieren. Epi stammt aus Ulaanbaatar und lebt heute in Bad Peterstal-Griesbach. Künstlerisch lässt er seine traditionellen mongolischen Wurzeln mit moderner, westlich geprägter Musik und Improvisation verschmelzen.

Besonderes Erlebnis: Bald kann im Schwarzwald in einer Jurte übernachtet werden. Foto: Hanna Echle/gratis

Wandern im Schwarzwald und Trekking in der Mongolei

Bad Peterstal-Griesbach, eine gute Autostunde von der Pfalz entfernt, ist vom Deutschen Wanderinstitut als erster Premium-Wanderort in der Region ausgezeichnet worden, weil es mittlerweile vier Premium-Wanderwege gibt. Axel Singer, Geschäftsführer der Kur und Tourismus GmbH Bad Peterstal-Griesbach, hat zudem zwei Premium-Wanderwege in der Nordmongolei entwickelt. Einer davon ist bereits durchgängig beschildert und soll 2025 zertifiziert werden. Ab dem kommenden Jahr werden in dem Schwarzwald-Ort mongolische Jurten als Übernachtungsmöglichkeit angeboten. Wer das Original in der Mongolei kennenlernen möchte, kann über die Organisatoren eine Trekkingtour in der Mongolei buchen.

Enkhjargal Dandarvaanchi, genannt Epi, spielt auf der Pferdekopfgeige . Foto: epi/gratis

Das Programm

Samstag, 5. Oktober

10 Uhr: Wanderung auf dem Teufelskanzelsteig.

13 Uhr: Offizielle Begrüßung, Fassbieranstich und Eröffnung der Veranstaltung.

Präsentation von traditioneller mongolischer Kleidung, Darbietung des mongolischen Biyelgee-Tanzes, Besichtigung der mongolischen Jurten.

15 Uhr: Bogenschießen Wettbewerb.

17 bis 17.45 Uhr, 19 bis 19.45 Uhr: Epi – Meister der mongolischen Pferdekopfgeige und des Gesangs, Darbietung des mongolischen Biyelgee-Tanzes, Get-together.

Sonntag, 6. Oktober

10 Uhr: geführte Pilzwanderung.

12 Uhr: Besichtigung der mongolischen Jurten, Präsentation von traditioneller mongolischer Kleidung.

14 bis 14.45 Uhr, 16 bis 16.45 Uhr: Auftritt Epi.

15 Uhr: Bogenschießen-Wettbewerb.

Info

Die Veranstaltung findet im Wildnis-Camp im Ortsteil Bad Griesbach statt. Der Eintritt zu den Wanderungen, Konzerten und zur gesamten Veranstaltung ist an beiden Tagen frei. www.bad-peterstal-griesbach.de