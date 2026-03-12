Der Sänger-Wanderweg erstreckt sich über etwa neun Kilometer und rund 200 Höhenmeter. Zurzeit blüht es vereinzelt schön rosa am Wegesrand, denn in der Pfalz ist Mandelblüte.

Los geht es am Haus der Deutschen Weinstraße, einem beliebten Ausflugsziel, das zugleich das nördliche Ende der Weinstraße markiert. Bockenheim gilt als „Geheimtipp“ in Sachen Mandelblüte. Im Gegensatz zu Gimmeldingen oder Edenkoben strömen keine Menschenmassen her, die Blütenpracht präsentiert sich aber auch nicht so geballt wie anderenorts. (Mandelblüten-Saison: So hat sich das Geheimtipp-Dorf fit gemacht - Bockenheim - DIE RHEINPFALZ) Am Haus der Deutschen Weinstraße jedoch sind zahlreiche gezückte Smartphones zu sehen, mit denen Ausflügler die rosa blühenden Mandelbäume fotografisch festhalten. Weniger schön ist der Bauzaun, der aktuell um das Gelände und den Weiher errichtet wurde, da großflächige Bauarbeiten laufen. Auch deshalb muss der Einstieg in die Tour etwas gesucht werden und findet sich schließlich in der Bugostraße.

Ein Trullo ist ein historisches Weinbergshäuschen, in denen Winzer Schutz vor dem Wetter suchten. Foto: Janina Croissant

Die Rundwanderung ist – ganz namensgerecht – mit einem Notenschlüssel markiert. Allerdings erweist sich diese Markierung stellenweise als unzuverlässig, weshalb analoges oder digitales Kartenmaterial beim Ausflug nicht fehlen sollte. Zunächst geht es durch die Burgunder- und Römerstraße und anschließend über die Straße „Oberer Graben“ an der mittelalterlichen Lambertskirche vorbei. War der Einstieg in die Wanderung bislang eher unspektakulär bis enttäuschend, weitet sich der Blick beim Gang durch die Stiegelgasse. Von hier führt der Weg schnurstracks hinaus in die offene Landschaft, geprägt vom Pfälzer Rebenmeer, von einer mächtigen Kastanie und von rosa Sprenkeln am Wegesrand, die sich als blühende Mandelbäume entpuppen.

Die mittelalterliche Heiligenkirche. Foto: Janina Croissant

Das erste Zwischenziel, der Patricia-Wingert, ist bereits in Sicht. Doch zunächst passiert man einen Trullo. Er gehört zu den typischen historischen Weinbergshäuschen rund um Bockenheim: kleine Trockensteinbauten mit Kegeldach, die meist im 18. oder 19. Jahrhundert entstanden. Früher dienten sie Winzern als Unterstand, heute sind sie ein charakteristischer Teil der Kulturlandschaft. Die Strecke führt weiter zwischen den Rebstöcken hindurch zur kleinen Feldkapelle, die Heiligenkirche genannt wird. Sie gilt als eine der ältesten christlichen Kultstätten der Nordpfalz. Ihre Ursprünge reichen vermutlich bis ins Jahr 730 zurück. Von hier schlängelt sich der Weg weiter zum Katzenstein, einer uralten Kult- und Opferstätte.

Der Ausblick vom Patricia-Wingert, wo man ab 28./29. März am Wochenende auch einkehren kann. Foto: Janina Croissant

Schließlich ist der Patricia-Wingert erreicht und nicht nur ein toller Ausblick macht dieses schöne Fleckchen aus. An den Wochenenden ab dem 28./29. März gibt es einen Ausschank (www.bockenheim-online.de). Da man auf dem heimeligen Plätzchen schnell versacken kann, lohnt es sich, zu überlegen, den Sänger-Wanderweg in umgekehrter Richtung zu gehen, um hier den Abschluss der Tour zu planen.

Der jüdische Friedhof hat seinen Ursprung im 17. Jahrhundert. Foto: Janina Croissant

Denn so ereignisreich die ersten Kilometer mit ihren vielen spannenden Stationen waren, wird es nun ruhiger. Noch immer führt der Weg durch die offene Landschaft, Feld- und Graswege wechseln sich ab. Der Blick schweift immer wieder über die Weite, bis schließlich eine Armada von Windrädern am Horizont erscheint. So geht es entspannt weiter nach Kindenheim. Nachdem die Hauptstraße überquert wurde, führt der Weg erneut hinaus ins freie Feld. Nun ist etwas Aufmerksamkeit gefragt, um eine besonders wertvolle historische Stätte nicht zu verpassen: den jüdischen Friedhof, der bereits im 17. Jahrhundert angelegt wurde. Ein paar Schritte geht es anschließend auf dem gleichen Weg zurück, bevor die Notenschlüssel-Markierung erneut über die Kindenheimer Hauptstraße und schließlich zurück zum Haus der Deutschen Weinstraße führt.