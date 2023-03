Saisonstart im Unesco-Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Mit Karte, Kompass und offenen Augen können Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene den besonders geschützten Naturraum erkunden. Termine und Hintergrund:

Jetzt heißt es wieder Urwald erleben, durch die Zeit reisen, Quellen entdecken und den Wald in Zeiten des Klimawandels erfahren oder mit allen Sinnen genießen – bei Ausflügen mit Biosphären-Guides etwa. Und auch für Kinder und Jugendliche hält der Terminkalender des Biosphärenreservats Naturabenteuer bereit.

Junior Ranger-Camp s für Sieben- bis Zwölfjährige

Das Osterferiencamp (3.-7.4.) wird ebenso wie das Pfingstferiencamp (30.5.-3.6.), das Sommerferiencamp (21.-25.8.) und das Herbstferiencamp (16.-20.10.) vom Verein Waldritter Südwest auf dessen Clubgelände bei Clausen veranstaltet.

Dort findet auch das Camp des CVJM Waldfischbach (24.-28.7.) statt.

Die Landesforsten wiederum bieten mehrere Camps am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz (24.-28.7., 31.7.-4.8. und 7.-11.8.) und eines in Bad Dürkheim (21.-25.8.) an.

Der CVJM Otterberg unterbreitet gemeinsam mit dem Forstamt Otterberg zwei Angebote in Mehlbach (21.-25.8. und 28.8.-1.9.).

Entdeckungstouren und Spaß am Lagerfeuer

Die Kids üben, sich mit Karte und Kompass zu orientieren, lernen Tiere und Pflanzen kennen, erfahren Wissenswertes über eine umweltverträgliche und sozial gerechte Lebensweise, gehen auf Spiel- und Entdeckungstouren und haben Spaß am Lagerfeuer. Bei manchen Camps besteht auch die Möglichkeit zu übernachten. Am Ende der Woche erhalten sie eine Urkunde als Junior Ranger, also als Botschafter für das Biosphärenreservat.

Entdecker-Camps Kinder und Jugendliche ab 10

Für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren gibt es bei den Waldrittern darüber hinaus Entdecker-Camps übers Wochenende mit verschiedenen Themenschwerpunkten. Feste Junior Ranger-Gruppen treffen sich bei den Bad Dürkheimer Naturfreunden immer freitags von 15.30 bis 17 Uhr am Naturfreundehaus Groß-Eppental und am Naturfreundehaus Finsterbrunnertal bei Kaiserslautern jeweils an einem Samstag im Monat.

Wertvolle Wildkräuter: einer der Themenschwerpunkte bei den Touren der Biosphären-Guides. | Foto: Biosphärenreservat/Claudia Halfmann

Unterwegs mit den Biosphären-Guides

Mehr als 20 Personen, die alle bereits Natur- und Landschaftsführer waren, haben sich als Biosphären-Guide qualifiziert. Sie bringen auf ihren Exkursionen die Schönheit, Einzigartigkeit und Vielfalt des Waldes nahe und vermitteln gleichzeitig Zielsetzung und Auftrag des Schutzgebiets. Im Jubiläumsjahr ergeben alle Exkursionen aneinandergereiht eine Runde durch die zentralen Naturräume mit ihren Besonderheiten.

Touren und Termine

Los geht es am Samstag, 25. März, 10 Uhr, mit der sechsstündigen Tour „Urwald wo?“ in eine Kernzone des Pfälzerwalds. Biosphären-Guide Suanne Ecker informiert im „Quellgebiet Wieslauter“ über Urwälder in Mitteleuropa (Tour auch am Samstag, 15. April).

Ebenfalls am 25. März laden von 15 bis 18 Uhr unter dem Titel „Gemmotherapie – Heilkraft der Pflanzenknospen“ Ursula und Johannes Schauer im französischen Wingen in ihre Kräuterschule Wildwiese ein.

Die beiden leiten auch eine Wildkräuterführung zu essbaren Kräutern am Wegrand: Sonntag, 9. April, Treffpunkt 15 Uhr, Fischbach/Dahn, Natur-Erlebnis-Park (ehemals Biosphärenhaus).

Und das „Kulturbiotop Streuobstwiese“ steht im Mittelpunkt der Tour mit den Schauers am Sonntag, 30. April, 15-17 Uhr, bei Nothweiler. Beim Probieren von Wildkräutern und Früchten wird die Fauna beobachtet.

Klimawandel, Geschichte des Moosalbtals sowie Geologie der Umgebung stehen am Sonntag, 23. April, 10.30 Uhr, bei der „Waldwandel-Wandertour um das Naturfreundehaus Finsterbrunnertal mit Susanne Lorenz im Fokus.

Ihre Kollegin Heidrun Knoch teilt am Sonntag, 23. April, 11-14.30 Uhr, Infos zum „Mythos der Musketiere“ und erläutert, was sie mit unseren Bäumen gemeinsam haben.

Biosphärenreservat: Jubiläum und Infos

25 Jahre grenzüberschreitendes

Biosphärenreservat:

Artenreiche Mischwälder, sonnige Wiesentäler, mächtige Felsentürme und sagenumwobene Burgruinen machen das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands einzigartig. Wegen seines besonderen Vorbild- und Modellcharakters erkannte die Unesco den Pfälzerwald 1992 als Biosphärenreservat an, seit 1998 bildet er gemeinsam mit seinem französischen Partner, dem Naturpark Nordvogesen, das einzige grenzüberschreitende Biosphärenreservat Deutschlands. Vor 25 Jahren also haben die Biosphären-Teams in den Nordvogesen und im Pfälzerwald gemäß dem MAB („Man and the Biosphere“)-Programm der Unesco bei der Anerkennung als deutsch-französisches Gebiet den Auftrag übernommen, Ideen für eine nachhaltige Nutzung und für eine Erhaltung der natürlichen Ressourcen zu entwickeln und umzusetzen – und das über die deutsch-französische Grenze hinweg. Dafür entwickeln die Biosphären-Teams gemeinsam mit vielen Menschen in der Region Projekte, die als Modell für andere dienen können.

Kontakt:

Biosphärenreservat Pfälzerwald, Franz-Hartmann-Straße 9, 67466 Lambrecht (Pfalz), Telefon: 06325 95520, E-Mail-Kontakt/Internet:

info@pfaelzerwald.bv-pfalz.de,

www.pfaelzerwald.de