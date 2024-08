Die Wörsbacher Erlebnistour ist eine Familientour: Ein Barfußpfad oder eine Leitergolf-Station sorgen für Action – kühle Getränke in den Solarkühlschränken bereichern die Pausen.

Die Wörsbacher Erlebnistour startet am Wörsbacher Bürgerhaus (Eckstraße 8, 67700 Niederkirchen). Wer mit dem Auto anreist, kann dort bequem parken. Vom Bürgerhaus aus ist der Weg ausgeschildert: Als Maskottchen der Tour weist eine in Schwarz gezeichnete Kuh auf weißem Untergrund den Weg. Sie trägt Wanderkleidung und hält in einer Hand einen Wanderstock. Im Laufe der Tour wird sie den Wanderern an mehreren Stellen begegnen.

Kinderwagen-freundliche Wege

Zunächst führt der Weg vom Bürgerhaus über die Eckstraße zum Neuhöfer Weg bis zum Ortsausgang Wörsbach. Dann geht es über eine Strecke von etwa 400 Metern entlang eines asphaltierten Wirtschaftsweges bergauf.

Das Schild mit der wandernden Kuh markiert die Route der Wörsbacher Erlebnistour. Foto: awj

Schließlich erreicht man eine Scheune. Von dort geht es scharf rechts ab. Entlang der Beschilderung führt der Weg weiter bis zur Kreisstraße, die noch ein Stück weit geradeaus verläuft. Dann führt die Route linker Hand auf einen Feldweg. Es geht weitere 1,4 Kilometer geradeaus. Anschließend biegt der Weg nochmal kurz nach rechts ab. Nach einem halben Kilometer folgt eine Kreuzung, an der rechts abgebogen werden sollte. Anschließend führt die Route bergab und leitet zurück nach Wörsbach. Bei der gesamten Tour handelt es sich um größtenteils asphaltierten Boden. Sie ist somit auch mit dem Kinderwagen problemlos begehbar.

Gegen eine Spende darf man sich an den Kühlschränken bedienen. Foto: awj

Spiel- und Bewegungsstationen entlang des Weges

Zu den Höhepunkten der Wörsbacher Erlebnistour zählen die zahlreichen Spielstationen, die vor allem für kleine aber auch große Besucherinnen und Besucher eine Mischung aus Bewegung, Spiel und Naturerlebnis bereithalten. Hierzu zählen unter anderem ein „Hickelhaus“, ein Barfußpfad, ein Klangspiel, ein Tic-Tac-Toe-Spielfeld sowie eine Leitergolf-Station und einige Fühlkästen. Jede Station verfügt über eine Erklärtafel, die die jeweilige Attraktion beschreibt und (falls nötig) eine Anleitung dazu gibt.

Leitergolf kann während der Tour gespielt werden. Foto: awj

Etwas Besonderes bieten auch die Rastplätze der Tour: Dort stehen zwei solarbetriebene Selbstbedienungskühlschränke, die Erfrischungen bereithalten. Die Kühlschränke werden von April bis November von Ehrenamtlichen mit Getränken bestückt. Gegen eine Geldspende darf man sich bedienen. Die Gestaltung des Familien-Rundweges geht auf eine Bürgerinitiative inklusive Crowdfunding-Kampagne zurück.