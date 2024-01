Gleich drei Mal Einkehren können Wandersleut’ im Kaltenbrunnertal – und das auf einer Strecke von gerade einmal zehn Kilometern (400 Höhenmeter), die in einer Runde durch den Pfälzerwald führt.

So manches Mal ist nicht der Weg das Ziel, sondern die Hütte. Kein Problem im Pfälzerwald, in dem sich bekannterweise eine enorme Dichte an bewirtschafteten Hütten befindet. Auf dieser Wanderung bei Neustadt liegen drei Gaststätten, die weit mehr als Saumagen, Leberknödel und Bratwurst zu bieten haben. In zweien kann man sogar übernachten und in einer kann man ein bisschen in die Pfälzer Historie eintauchen. Los geht es bei der Waldgaststätte Kaltenbrunner Hütte und von dort dem weiß-roten Balken hinterher. Hinter dem Parkplatz reihen sich mehrere Teiche aneinander, an denen es zunächst auf der linken Seite entlang geht.

Die Kaltenbrunnerhütte kann direkt angefahren werden und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: bja

Überfall auf Hüttenwirt

Nach circa 700 Metern auf die rechte Seite der Weiher wechseln und über den „Emil-Ohler-Pfad“ bis zur Hellerhütte laufen. Der schmale Waldweg führt stramm bergauf, schließlich müssen bis zur Hütte rund 200 Höhenmeter überwunden werden. Die Hellerhütte, auch Neustadter Hütte genannt, war Schauplatz einer Kriminalgeschichte, die zwar lange zurückliegt, doch immer wieder gerne erzählt wird: Es geschah in der Silvesternacht 1960/61. Die so genannte „Kimmelbande“, bestehend aus ihrem Anführer Bernhard Kimmel, dem „Al Capone aus der Pfalz“ und seinen Gefolgsleuten, war bereits durch zahlreiche Einbrüche polizeibekannt. In dieser Nacht zogen sie zur Hellerhütte, wo der Wirt mit seiner Taschenlampe in ihre Gesichter leuchtete. Aus Angst erkannt zu werden, erschoss ihn ein Bandenmitglied. An den ermordeten Karl Wertz erinnert ein etwas verwitterter Gedenkstein hinter dem Haus.

Auch im Naturfreundehaus Heidenbrunnental können Ausflügler einkehren. Foto: bja

Nach dem Hütten-Besuch folgt man einer neuen Markierung: es geht dem blau-gelben Balken hinterher. Ein idyllischer Pfad führt bergan über den Überzwerchberg zur Breiten Loog. Die Inschriften dort erinnern an die Aussöhnung dreier Orte, die sich zuvor um Grenzziehungen gestritten hatten.

Zum Schluss wird’s nochmal steil

Weiter geht es nun durch den Pfälzerwald zum „Kaisergarten“, einen großzügigen Rastplatz mit Schutzhütte. Er wurde in französischer Zeit zur angeordneten Feier der Ernennung Napoleons zum erblichen Kaiser angelegt. Unabhängig davon war der Kaisergarten bis ins 20. Jahrhundert hinein ein beliebter Festplatz. Hier wechselt noch einmal die Markierung, nun zum weißen Punkt.

Die Schutzhütte im Rücken, wandert man ein kurzes Stück auf einem breiten Waldweg. Ansonsten sind Wanderer und Wanderinnen während der gesamten Tour auf schmalen Pfaden unterwegs. Der weiße Punkt führt nach einer Weggabelung auf einem Waldpfad bergab zum Naturfreundehaus Heidenbrunnental. Nach dieser dritten Möglichkeit zur Rast geht es unterhalb des Hauses auf dem Schotterweg nach rechts.

Nach wenigen Metern im Wald biegt man links auf einen schmalen Weg ab. Auch der Holzwegweiser „Kaltenbrunnerhütte“ zeigt die Richtung an. Zum Ende der Wanderung muss man noch einmal kräftig bergauf steigen. Besonders die letzten 200 Meter hinauf zur Hochfläche „Kleine Ebene“ sind sehr steil. Oben an der Lichtung angekommen kann man auf dem Rastplatz ein letztes Mal verschnaufen. Schräg gegenüber der Schutzhütte führt der weiße Punkt über Stock und Stein hinab ins Tal und zurück zur Kaltenbrunner Hütte.

Info

Start und Ziel der Wanderung (10 km, 400 hm) ist der Parkplatz bei der Kaltenbrunner Hütte bei Neustadt/Weinstraße. Das Kaltenbrunnertal ist etwa vier Kilometer von der Innenstadt entfernt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es nicht zu erreichen. Auch beim Naturfreundehaus Heidenbrunnental, als weitere Einstiegsmöglichkeit, gibt es einen Parkplatz. Öffnungszeiten der Einkehrmöglichkeiten vor Antritt der Tour bitte aktuell prüfen. Vor allem bei Wanderungen im Winter an eine entsprechende Ausrüstung und Kartenmaterial denken.