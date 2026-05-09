Von der Pfalz ist es in die Nordvogesen oder nach Reinhessen nicht weit. Und Der Abstecher lohnt sich. Unsere Tipps für neue Aussichten – von Burgen bis zum Baumwipfelpfad.

Nicht nur im Pfälzerwald gibt es tolle Wandertouren, auch ein Blick in die Nachbarregionen lohnt sich. Immerhin liegt der Pfälzerwald genau zwischen den Vogesen, dem Schwarzwald und dem Hunsrück. Auch dort gibt es viele schöne Wanderstrecken zu entdecken, die je nach Wohnort in der Pfalz in ein bis zwei Stunden erreichbar sind. Wieso also nicht mal einen Abstecher zu den Nachbarn machen? Wir haben für Sie unsere schönsten RHEINPFALZ-Touren rund um den Pfälzerwald gesammelt.

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Wandertipps im Elsass

Aussichtsreiche Runde zu den Felsenhäusern in Graufthal

Etwa eine Autostunde von der Pfalz entfernt führt eine 15-Kilometer-Wanderung mit 470 Höhenmetern sportlich durchs Elsass. Die sehenswerten Felsenhäuser von Graufthal liegen an der Strecke, ebenso spannende Felsformationen und eine Burg. Los geht es ab dem Örtchen La Petite-Pierre. Zum Wandertipp

Rund um die Wasenburg: Gotik, Goethe, Feengarten

Ein Ausflug zu einem Prachstück gotischen Burgenbaus. Auf dieser Zehn-Kilometer-Strecke geht es außerdem zu gallo-römischen Resten, durch mysteriöse Waldstücke und in ein idyllisches Winzerdorf. Zum Wandertipp

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Spaziergang: Soultzerkopf und Col du Pfaffenschlick

Eine recht kurze Runde von knapp sechs Kilometern und 140 Höhenmeter führt auf den Gipfel des Soultzerkopf, vorbei an alten Weltkriegsbunkern und einer historischen Mühle. Auch ein Abstecher zum nah gelegenen Baumwipfelpfad „Chemin des Cimes Alsace“ ist möglich. Zum Wandertipp

Vom Baumwipfelpfad zu Maginot-Bunkern: Wanderung im Elsass

Zwischen Baumwipfeln, Panzergräben und Bunkern geht es durch die Nordvogesen und auf historische Spurensuche eines dunklen Kapitels der deutsch-französischen Vergangenheit. Auf neun Kilometern geht es von Drachenbronn über den Baumwipfelpfad durch die Vogesen. Zum Wandertipp

Unterwegs auf dem Baumwipfelpfad im Elsass. Foto: Janina Croissant

Auf den Spuren der Malweiber in Obersteinbach

„Molwiewer“, Malweiber, nannten die Obersteinbacher die Frauen, die dort einst unter der Leitung des Malers Franz Hein Kunst studierten. Ein Weg führt auf ihre Spuren – vorbei an zwei Felsen und dem Chateau du Petit Arnsbourg. Zum Wandertipp

Kurze Runde mit spannenden Ruinen: Wasigenstein, Maimont und Blumenstein

Nur sechs Kilometer lang, aber dafür 314 Höhenmeter sind auf dieser grenzüberschreitenden Rundwanderung zwischen Pfälzerwald und Nordvogesen u erwandern. Der Weg führt an einer keltischen Opferschale und einem Elsässer Gasthaus vorbei. Zwei typische Wasgau-Felsenburgen werden besichtigt. Eine davon ist besonders abenteuerlich. Zum Wandertipp

Burgen bei Saverne: Acht-Kilometer-Wanderung durch die Vogesen

Bei dieser knapp acht Kilometer langen Tour stoßen Burgenfans auf zwei grandiose Ruinen: Hohbarr und Grand-Geroldseck. Auf dem Weg liegt außerdem eine monumentale Felsgrotte und die Teufelsbrücke, die nichts für Menschen mit Höhenangst ist. Zum Wandertipp

Wandern in der Saar-Hunsrück-Region

Hahnenbachtaltour: Traumschleife mit Schmidtburg und Keltendorf

Traumschleifen: So heißen die 114 Premiumwanderwege rund um den Saar-Hunsrück-Steig. Die Hahnenbachtaltour hinter Idar-Oberstein gehört dazu und führt auf zehn Kilometern zu Ruinen, einer Keltensiedlung und zum „Schinderhannes“. Zum Wandertipp

Saar-Hunsrück-Steig: Wandern zwischen Wein, Wald und Weltkulturerbebei Trier

Auf einer Etappe des Saar-Hunsrück-Steigs geht es durch ruhige Ruwertal von Kasel nach Trier. Ein kleiner Geheimtipp neben den benachbarten, touristischen Moselwegen. Zum Wandertipp

Pfälzerwald-Tourentipps

Sie wollen lieber im Pfälzerwald wandern gehen? Dann holen Sie sich Inspiration bei unserer Übersicht mit über 100 getesteten Wandertipps – inklsuive interaktiver Karte.

Wandertipps in Rheinhessen

Hiwweltouren: Mit Zuckerhütchen und Weingenuss

Die Hiwweltouren führen durch die gemütliche Hügel-Landschaft Rheinhessens. Die wanderung „Aulheimer Tal“ besticht dabei mit spannenden Bauwerken und eine schöne, offene Landschaft rund um das Örtchen Flonheim. Zum Wandertipp

Wanderung durch die Welt der „Reilchen“

Entschleinigung – unter diesem Motto steht eine Runde von neun Kilometern an der Grenze der Pfalz zu Rheinhessen. Eine Besonderheit: Die sogenannten Reilchen. Eine schöne Tour, die durch die offenen Weinberge Rheinhessens führt. Daher ist die Tour vor allem für den Frühling oder den Herbst geeignet. Zum Wandertipp

Die Reilchen, also enge Gassen zwischen den Häusern, sind eine Besonderheit in Rheinhessen. Foto: Janina Croissant

Wandern gehen im Schwarzwald

Schluchtenromantik, Wasserfälle und Kletterpassagen: Wandern auf dem Genießerpfad „Karlsruher Grat“

Die Leser und Leserinnen des Wandermagazins haben die Wanderung im Schwarzwald über den Karlsruher Grat 2023 zu einer der schönsten Touren in Deutschland gewählt. Die Runde, die durch eine sehr anspruchsvolle Kletterpassage besticht, belegt den achten Platz im Ranking. Zum Wandertipp

Über den Bergdörfern der Stadt: Augenblick-Runde bei Karlsruhe

Zehn Kilometer geht es auf der „Augenblick-Runde“ bei Karlsruhe über den Dächern der Stadt vorbei und durch Wald, Weinberge und Wiesen. Dabei wird es direkt ab Start interessant: Denn auf den Hausberg des Stadtteils Durlach geht es per Standseilbahn den Turmberg hinauf. Auf dem Weg warten dann ein Waldspielplatz, ein Waldlehrpfad und eine Himmelsliege. Zum Wandertipp

Loffenauer Runde: Wanderung mit Weitblick

Der Premium-Wanderweg führt auf 13 Kilometern und beachtlichen 700 Höhenmetern über die Höhen des Schwarzwaldes. Unterwegs trifft man auf höhlenartige Steinformationen, eine Sternwarte und kann in der Teufelsmühle einkehren – der sagenumwobene Hausberg von Loffenau im Murgtal. Zum Wanddertipp

Auch für Kinderwagen-Chauffeure gut zu bewältigen: der Bohlenweg durch das Hochmoor bei der Hornisgrinde. Foto: Janina Croissant

Spaziergang über die Grinde: Familienfreundliche Tour zum sagenumwobenen Mummelsee

Familienauszeit mit Naturschauspiel: Für einen kurzweiligen Ausflug mit Kindern – und sogar mit Kinderwagen – bietet sich der Mummelsee im Schwarzwald an. Schon Lyriker Mörike geriet bei seinem Anblick ins Schwärmen. Zum Wandertipp

Wandertipps im Odenwald

Steinzeit-Gefühle: Das Felsenmeer am Felsberg

Die Pfalz ist für ihre Felsen bekannt. Aber auch der gegenüberliegende Nachbar, der Odenwald, hat hierbei etwas zu bieten. Auf einer 6,4 Kilometer langen Tour geht es zum Felsenmeer und damit auf die Spuren der Römer – zu einer rätselhaften Riesensäule. Auch zum Einkehren hält die Tour Möglichkeiten bereit. Zum Wandertipp

Auf den Spuren der Römer: Das Felsenmeer im Odenwald. Foto: Kai Scharffenberger

Der Rodensteiner und sein Geisterheer: Spazierwanderung bei Reichelsheim

Spannenden Märchen und Legenden, aber auch der gruseligen Sage vom Rodensteiner, einem kriegslüsternen Ritter, der wirklich existiert haben soll, können Wanderer auf Wegen rund um die Burg Rodenstein bei Reichelsheim im Odenwald lauschen. Zum Wandertipp

Märchenhafte Modelle in der Obrunnschlucht bei Höchst

Märchenmotive und originalgetreue Mini-Bauten: Wer entlang des Obrunngrabens bei Höchst im hessischen Odenwald auf Waldboden und über Holzstege und Stufen flaniert, kann sich an liebevoll ausstaffierten Modellen erfreuen. Zum Wandertipp

Entschleunigt auf den Spuren der Römer: Marspfad bei Walldürn

Es ist mehr ein leichter Spaziergang als eine Wanderung. Wer den Marspfad absolviert, bekommt trotzdem einen Stempel für den Römerpfade-Pass. Was es damit auf sich hat und was die Wanderung für Familien zu bieten hat. Zum Wandertipp