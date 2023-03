Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Naturfreunde im Karlstal sind entsetzt: Der Weiher am Unterhammer wurde vergangene Woche fast komplett abgelassen – mitten in der Laichzeit der Frösche und Kröten. Die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung ist eingeschaltet. Was der Besitzer des Weihers und des Unterhammers dazu sagt.

Schlammige, moosige Sandbänke und ein paar Priele: Das war Mitte vergangener Woche alles, was vom Unterhammer-Weiher übrig geblieben war. „Ich dachte, mich haut’s um! So gut