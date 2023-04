Wer kennt sich bei den Pfälzerwald-Hütten rund um Neustadt besonders gut aus? Ihr Hütten-Wissen wird bei unserem nicht ganz ernst gemeinten Quiz auf die Probe gestellt.

1) Das Weinbiethaus wird von der PWV-Ortsgruppe Gimmeldingen betrieben und liegt auf dem gleichnamigen Berg, in 554 Metern Höhe. Aus was ist das heutige Weinbiethaus entstanden?

A) Aus einer Burgruine

B) Aus einem Holzschuppen

C) Aus einem Unterschlupf unter einem großen Baum

Das Weinbiethaus. Archivfoto: Linzmeier-Mehn

2) Die PWV-Ortsgruppe Diedesfeld hat einen neuen Wirt für ihre Klausental-Hütte gefunden: Denny Blanz aus Großfischlingen betreibt die Hütte, die zwischen Maikammer und Diedesfeld direkt am Rand des Waldes liegt, seit April. Wie weit ist das nächste Restaurant, das Zeter-Berghaus, von der Klausental Hütte entfernt? (Luftlinie)

A) 1500m

B) 980m

C) 470m

Diedesfeld: Weg zur Klausentalhütte. Archivfoto: Mehn

3) Das Naturfreundehaus Heidenbrunnental gehört der Naturfreunde-Ortsgruppe Neustadt und liegt am Eingang zum Naturpark Pfälzerwald. Wofür ist das Haus bekannt?

A) Für sein Dibbelabbes

B) Für seine Rostigen Ritter

C) Für seine Dampfnudeln

Naturfreundehaus Heidenbrunnental Foto: Mehn

4) Die Hellerhütte des PWV Neustadt ist aus einem 1903 erbauten Holzbau entstanden. Nach Silvester 1960/61 war sie häufiger als sonst Thema in den Medien. Der Grund: In jener Nacht wurde dort ein Mord verübt. Welche kriminelle Bande steckte dahinter?

A) Die Kimmel-Bande

B) Die Capone-Bande

C) Die Flickinger-Bande

Hellerhütte Foto: Linzmeier-Mehn

5) Das Hohe-Loog-Haus des PWV Hambach liegt auf 620 Metern über dem Meeresspiegel. Damit ist sie zwar nicht die höchstgelegene Pfälzerwald-Hütte, allerdings befindet sich etwas anderes dort, von dem es heißt, es sei das höchstgelegene seiner Art in der Pfalz. Um was handelt es sich?

A) Die höchst gelegene Bierzapfanlage der Pfalz

B) Die höchst gelegene Weinrebe der Pfalz

C) Den höchst gelegenen Mandelbaum der Pfalz

Das Hohe-Loog-Haus Foto: PWV Hambach/Engwicht

6) Die Deidesheimer Hütte ist auch unter dem Namen Waldschenke im Mühltal bekannt. Sie befindet sich etwa 900 Meter vom Wanderparkplatz Mühltal entfernt und gehört der Ortsgruppe Deidesheim. Wo wurde diese 1906 gegründet?

A) Im Gasthaus „Zur Kanne“

B) Im Gasthaus „Zum Krug“

C) Im Gasthaus „Zum Becher“

Deideheimer Hütte Archivfoto: Mehn

7) Die Wolfsschluchthütte des Pfälzerwald-Vereins Esthal liegt idyllisch an einem kleinen Flusslauf zwischen den Orten Elmstein und Esthal. Wie heißt dieser Bach?

A) Schwabenbach

B) Schmalenbach

C) Breitenbach

Die Wolfsschluchthütte Foto: Mehn

8) Das Kalmithaus wird von der Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim betrieben. 1908 stand auf dem höchsten Punkt des Pfälzerwalds zum ersten mal eine bewirtschaftete Hütte. Damals noch unter dem Namen Ludwigshafener Hütte. Was befindet sich inzwischen direkt neben an, auf dem Dach des Kalmitturms?

A) Eine Funkstation

B) Eine Wetterstation

C) Ein Storchennest

Das Kalmithaus Archivfoto:Mehn

9) Das Waldhaus Lambertskreuz liegt nordöstlich von Neidenfels und ist seit seinem Bau im Besitz einer Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins. Um welche Gruppe handelt es sich?

A) Ortsgruppe Weidenthal

B) Ortsgruppe Neidenfels

C) Ortsgruppe Lambrecht

Waldhaus Lambertskreuz. Foto: Linzmeier-Mehn

10) Die Lichtensteinhütte am nördlichen Ende von Neidenfels stehe im Schatten ihrer bekannten Nachbarshütten. Das ist zumindest der Eindruck von Andreas Möller, dem Wirt der Hütte. Er ist bemüht, diese weiter in den Blickpunkt potenzieller Gäste zu rücken. Welche besonders bekannte Hütte liegt am nächsten an der Lichtensteinhütte?

A) Waldhaus Lambertskreuz

B) Forsthaus Silbertal

C) Forsthaus Breitenstein

Die Lichtensteinhütte in Neidenfels. Foto: BrunnS

11) In Harzofen liegt das Naturfreundehaus Elmstein. Von einer Pfälzerwald-Hütte kann keine Rede mehr sein. Immerhin bietet das Naturfreundehaus eine Jugend- und eine Wanderherberge, ein Seminarhaus und einen Zeltplatz. Für welche Besuchergruppe hat das Naturfreundehaus Elmstein ebenfalls ausreichend Platz?

A) Wohnmobile

B) Reisebusse

C) Pferdekutschen

Das Naturfreundehaus Elmstein in Harzofen. Foto: hoffmae

12) Das Naturfreundehaus Lambrecht im Kohlbachtal wurde viele Jahre sowohl von der Naturfreunde-Ortsgruppe Lambrecht als auch Edenkoben betrieben. Danach eröffneten die Edenkobener ihr eigenes Haus. In welchem Jahr ging das Naturfreundehaus in den Alleinbesitz der Ortsgruppe Lambrecht über?

A) 1950

B) 1949

C) 1951

Naturfreundehaus Kohlbachtal. Foto: Mehn

13) Eingebettet zwischen den Bächen Rehbach und Saugraben findet man das Naturfreundehaus Haßloch. „Bei Reginas Stub“ bekommen hungrige Besucher alles, was das Pfälzer Herz begehrt. Vor allem eine Speise wird als „besonders köstlich“ angepriesen. Mit welchem Essen wirbt das Naturfreundehaus für sich?

A) Pommes frites

B) Leberknödel

C) Wurstsalat

Die Einfahrt zum Naturfreundehaus ist nicht zu übersehen. Foto: Mehn

14) Auf 514 Metern liegt die Totenkopfhütte der Ortsgruppe Maikammer-Alsterweiler des Pfälzerwald-Vereins. Oben am Berg angekommen, warten dann auf Wanderer, Fahrrad- oder Motorradfahrer pfälzische Spezialitäten. Außer Energie durch das Essen kann an der Totenkopfhütte noch etwas getankt werden – aber was?

A) Kraftstoff für Motorrad- und Autofahrer

B) Zaubertrank für Gallier

C) Strom für E-Bikes

Die Totenkopfhütte liegt auf 514 Metern. Foto: Mehn

15) Auf der südlichen Seite der Totenkopfstraße findet sich auf 400 Metern die Pfälzerwald-Hütte „Haus an den Fichten“. Im Außenbereich können Gäste nicht nur auf den Sandwiesenweiher schauen. In unmittelbarer Hüttennähe lassen sich besondere Waldbewohner beobachten. Welche Tiere können Besucher des Hauses von der Hütte aus sehen?

A) Rotwild

B) Elwetritschen

C) Auerochsen

Das Haus an den Fichten. Foto: Mehn

Öffnungszeiten und Links zu den Hütten

Weinbiethaus:Zur Weinbiethaus-Website

Dienstag 10 bis 18 Uhr

Mittwoch 10 bis 18 Uhr

Samstag 10 bis 18 Uhr

Sonntag 10 bis 18 Uhr

Klausental-Hütte:

Zur Website der Klausental-Hütte

Dienstag bis Donnerstag 10 bis 19 Uhr

Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr

Naturfreundehaus Heidenbrunnental:

Zur Website des Naturfreundehauses

Mittwoch bis Sonntag 11 bis 17 Uhr

Hellerhütte:

Zur Website der Hellerhütte

Mittwoch bis Sonntag 11 bis 17 Uhr

Hohe-Loog-Haus:

Zur Website des Hohe-Loog-Hauses

Ostern: Von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 10.30 bis 18 Uhr

Normalerweise Mittwoch, Samstag und Sonntag und an Feiertagen 10.30 bis 18 Uhr

Deidesheimer Hütte:

Zur Website der Deidesheimer Hütte

Mittwoch 11 bis 18.30 Uhr

Freitag bis Sonntag 11 bis 18.30 Uhr

Wolfsschluchthütte:

Zur Website der Wolfsschluchthütte

Mittwoch 11 bis 19 Uhr

Samstag und Sonntag & Feiertage 10 bis 19 Uhr

Kalmithaus:

Zur Website des Kalmithauses

Ostermontag 11 bis 18 Uhr

Mittwoch bis Sonntag 11 bis 18 Uhr

Waldhaus Lambertskreuz:

Zur Waldhaus-Website

Mittwoch bis Sonntag 11 bis 17 Uhr

Karfreitag und Ostermontag geöffnet

Lichtensteinhütte:

Mittwoch 13 bis 19 Uhr

Samstag 13 bis 19 Uhr

Sonntag 11 bis 19 Uhr

Naturfreundehaus Elmstein:

Zur Naturfreundehaus-Website

Mittwoch bis Sonntag 10 bis 16 Uhr (bei Bedarf länger)

Naturfreundehaus Lambrecht:

Zur Naturfreundehaus-Lambrecht-Website

Mittwoch 11 bis 17 Uhr

Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr

Naturfreundehaus Haßloch:

Zur Website des Naturfreundehauses Haßloch

Montag 12.30 bis 22 Uhr

Dienstag und Mittwoch 10 bis 22 Uhr

Freitag bis Sonntag 10 bis 22 Uhr

Totenkopfhütte:

Zur Website der Totenkopfhütte

Samstag, Sonntag, Feiertage 11 bis 18 Uhr

Haus an den Fichten:

Zur Haus-Website