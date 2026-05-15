Pfälzerwald So lief die RHEINPFALZ-Leseraktion auf der Landauer Hütte – Bildergalerie

Eine Wandergruppe, die gleich mehrere Tage im Pfälzerwald unterwegs ist, versucht sich am RHEINPFALZ-Glücksrad.
Eine Wandergruppe, die gleich mehrere Tage im Pfälzerwald unterwegs ist, versucht sich am RHEINPFALZ-Glücksrad.

Schorlegutscheine und Wanderpakete gab es beim RHEINPFALZ-Glücksrad auf der Landauer Hütte zu gewinnen. So lief die Aktion mit unseren Lesern und dem Pfälzerwald-Team.

Wärmer als zwölf Grad dürfte es wohl nicht geworden sein, auch wenn zwischendrin die Sonne durch das Blätterdach scheint. Doch auch das eher durchwachsene Wetter scheint die Pfälzer nicht von ihrer liebsten Beschäftigung abhalten zu können: dem Wandern. Zumindest bei unserer Leseraktion auf der Landauer Hütte am 15. Mai kommt unser Pfälzerwald-Newsletter-Team mit vielen wandernden Leserinnen und Lesern ins Gespräch. Darunter eine Gruppe, die gerade die erste Etappe ihrer Mehrtagestour geschafft hat, Ausflügler aus den Pfälzer Nachbarregionen und Stammgäste der Pfälzerwald-Hütte. Und auch das RHEINPFALZ-Glücksrad kommt kaum zur Ruhe. Wer eine der Pfälzerwald-bezogenen Fragen richtig beantwortet, kann als Hauptpreis eine Wein- oder Traubensaftschorle gewinnen oder mit einem RHEINPFALZ-Wanderpaket nach Hause gehen. Und auch ein weiterer besonderer Preis wird heute eingelöst: Am Mittag bricht eine Gruppe zur Burg Neuscharfeneck auf. Die Ruine ist seit Jahren wegen Bauarbeiten gesperrt. Im Vorfeld konnten unsere Newsletter-Abonnenten allerdings eine exklusive Burgführung samt Schildmauer-Begehung gewinnen.

Das Pfälzerwald-Team der RHEINPFALZ auf dem Weg zur Landauer Hütte.
Das Pfälzerwald-Team der RHEINPFALZ auf dem Weg zur Landauer Hütte.
Bereit für die Wanderer: Das Pfälzerwald-Team.
Bereit für die Wanderer: Das Pfälzerwald-Team.
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Die Gewinner der RHEINPFALZ-Führung über Burg Neuscharfeneck.
Die Gewinner der RHEINPFALZ-Führung über Burg Neuscharfeneck.
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