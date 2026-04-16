Wir wollen wissen: Was bewegt Sie rund um den Pfälzerwald? Dafür kommt die RHEINPFALZ im Mai auf die Landauer Hütte. Und exklusive Burgführung auf Neuscharfeneck gewinnen.

Mittlerweile lesen über 18.000 Menschen wöchentlich den RHEINPFALZ-Newsletter „Was ist los im Pfälzerwald?“. Dafür möchten wir Danke sagen und die Gelegenheit nutzen, Sie kennenzulernen. Was interessiert Sie am Pfälzerwald besonders? Bereitet Ihnen etwas Sorgen? Wo sollen wir nachforschen? Was können wir besser machen? All diese Fragen wollen wir Ihnen gerne stellen.

Dafür laden wir gemeinsam mit dem Pfälzerwald-Verein Landau am 15. Mai auf die Landauer Hütte ein. Das Pfälzerwald-Team der RHEINPFALZ ist ab 11 Uhr vor Ort und hört Ihnen zu.

Kommen Sie vorbei und drehen Sie an unserem Glücksrad! Mit etwas Glück und Pfälzerwald-Wissen spendieren wir Ihnen eine Schorle oder ein Wander-Paket.

Exklusive Burgführung gewinnen

Unseren Newsletter-Abonnenten bietet sich an diesem Tag außerdem eine besondere Gelegenheit: Wir verlosen Plätze für eine exklusive Führung durch die Burg Neuscharfeneck, die seit fast sieben Jahren für Besucher gesperrt ist. 12 Abonnenten des Pfälzerwald-Newsletters haben die Chance, gemeinsam mit der Vorsitzenden des Scharfeneck-Vereins, Christina Rupp, auf der Schildmauer der Burg die Baustelle von oben zu besichtigen und interessante Neuigkeiten zu erfahren.

Teilnahme am Gewinnspiel

Das wollen Sie nicht verpassen? Dann füllen Sie das untenstehende Anmeldeformular aus – damit landen Sie automatisch im Lostopf. Teilnahmeschluss ist der 8. Mai.

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