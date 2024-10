Kürbisschnitzen und Glühweinwanderung: Viele Pfälzerwald-Vereine bieten jetzt in der kalten Jahreszeit besondere Aktionen an. Eine Auswahl.

Wandern und Gruseln – eine Halloween-Wanderung von acht Kilometern führt am Freitag, 1. November, zur Landauer Hütte. Die Wanderung ist sogar für Kinderwagen geeignet und los geht es um 10 Uhr beim Parkplatz Drei Buchen. Die Kinder dürfen natürlich in gruseliger Verkleidung mitlaufen, auf der Hütte wird dann eingekehrt und gebastelt. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Und auch der PWV Winnweiler bietet eine Halloween-Aktion an: Am Freitag, 25. Oktober, gibt es ab 16.30 Uhr auf der Igelborner Hütte Kürbisschnitzen, auch hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. Am Abend wird eine Nachtwanderung angeboten und das gastronomische Angebot umfasst zusätzlich zur Hüttenbewirtung Kürbissuppe, Waffel und Stockbrot. Wer mag, kann in gruseliger Kostümierung kommen. Am Sonntag, 27. Oktober, bietet die PWV-Ortsgruppe Landau-Nußdorf ebenfalls eine Halloween-Wanderung an.

Taschenlampen bei den Gruseltouren nicht vergessen

Am 31. Oktober, 17 Uhr, startet eine Familien- und Gruselwanderung am Friedhof von Weisenheim am Berg. Zur Tour, die zum Ungeheuersee führt, lädt der PWV Weisenheim ein, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am See wird es ein Puppentheater geben und für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt.

Eine Fackelwanderung von drei Kilometern startet am Samstag, 23. November, 17 Uhr, am Parkplatz Forsthaus Weilach und führt zur PWV-Hütte „In der Weilach“. Am besten die Taschenlampe nicht vergessen und bis spätestens Mittwoch, 20. November, anmelden.

Glühweinwanderungen und mehr werden in den kommenden Wochen im Pfälzerwald angeboten. Symbolfoto: Christoph Schmidt/dpa

Am Samstag, 2. November, startet um 18 Uhr das Kürbisfest im Pfarrhof in Walsheim. Die Gruppe „Junge Familien“ vom PWV Walsheim bietet eine Gruselwanderung an und es gibt einen Kürbis-Wettbewerb. Der grusligste Kürbis, der mitgebracht wird, wird prämiert.

Wanderungen mit Fackeln und Hexen

Der PWV Dahn führt am Samstag, 9. November, eine Fackelwanderung zur Hütte „Im Schneiderfeld“ durch. Gewandert wird durch den Herbstwald, wo ein Geschichtenerzähler wartet. Dazu gibt es rostige Ritter. Die Tour umfasst etwa sechs Kilometer und um 17.30 Uhr geht es an der örtlichen Tourist-Info los. Am Sonntag, 15. Dezember, wird dann der Nikolaus auf der Hütte erwartet.

Ebenfalls bei einer Fackelwanderung mitlaufen kann man am Samstag, 23. November, mit dem PWV Bad Dürkheim. Das Ziel der Tour ist die Hütte „In der Weilach“, bei der es dann Bratwurst, Glühwein und Kinderpunsch gibt -allerdings nur mit Anmeldung.

Die Hexen sind los beim PWV Hördt. Am Sonntag, 24. November, geht es um 15 Uhr vom Dorfbrunnen aus in Richtung Eichtal. Am Ende der acht Kilometer langen Wanderung gibt es ein Lagerfeuer und für Kinder eine Schatzsuche. In der Flugschule lehrt die PWV-Hexe das Hexenfliegen.

Glühweinwanderungen im Pfälzerwald

Dann läutet der Dezember langsam die Zeit der Waldweihnacht und Glühweinwanderungen ein. Am Sportplatz Erlenbrunn findet am Samstag, 7. Dezember, eine Glühweinwanderung von acht Kilometern zur Hohen List statt.

Auf der Hütte wird bereits ein paar Tage zuvor am Samstag, 23. November, ab 13 Uhr, die Musik des Hüttenmusiker-Trio „HGH“ zu hören sein. Heinz Illner, Gerhard Kief und Hannes Hindel spielen unter anderem Lieder von Kurt Dehn, Stücke der Anonyme Giddarischde und eigene Songs. Dazu gehört auch die Hymne auf die Rieslingschorle.

Märchenhafte Waldweihnacht

Eine Wanderung von etwa sechs Kilometern zum Hohe Loog Haus, bei der der Nikolaus mit von der Partie ist, startet am Samstag, 7. Dezember, 12 Uhr, beim Waldparkplatz Hahnenschritt.

Für denselben Tag, 13.30 Uhr, kündigt der Pwv Rodalben eine Glühweinwanderung beim Hilschberghaus an.

Am Sonntag, 8. Dezember, steigt auf der Böchinger Hütte das Winterfest mit Lagerfeuer und Stockbrot. Auch der Nikolaus wird erwartet.

Im Waldhaus Lambertskreuz wird auch in diesem Jahr wieder die märchenhafte Waldweihnacht veranstaltet. An den Wochenenden ab 23./24. November bis 21./22. Dezember ist stimmungsvoll geschmückt und es gibt ein adventliches Gastronomieangebot. Für den zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist dann eine Weihnachtsparty angekündigt.

Info

Bitte bedenken: Für die allermeisten Angebote sind im Vorfeld Anmeldungen erforderlich. Bitte auch aktuell informieren, ob die Aktionen wie angekündigt stattfinden.



Was vergessen?

Es gibt sicherlich noch weitere schöne Events auf den Pfälzerwaldhütten im Herbst und Winter. Schicken Sie uns gerne Hinweise an pfaelzerwald@rheinpfalz.de und wir ergänzen die Übersicht.