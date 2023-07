Der Mensch des Mittelalters, auch der mächtige, sorgte sich um sein Seelenheil. Also schenkten Ritter den Klöstern Land und Weiderechte. Wer mehr besaß, an Macht und Scholle, leistete sich ein eigenes Hauskloster, wo man für ihn beten sollte. So machten es die Grafen von Leiningen.

Um 1120, zur Regierungszeit des letzten Salier-Kaisers Heinrich V., stiftete Graf Emich II. von Leiningen drei Kilometer südlich seiner Stammburg, die das Präfix „alt“ damals noch nicht benötigte, weil Neuleiningen erst 100 Jahre später gebaut wurde, das Kloster Höningen. Chorherren, die nach der Regel des Heiligen Augustinus lebten und strenggenommen keine Mönche, sondern Kanoniker waren, bezogen das Eigenkloster der Leininger, das dem Grafengeschlecht hinfort auch als Grablege diente.

Dass diese Gründung nicht nur aus theologischem und wirtschaftlichem Interesse geschah, sondern auch aus machtpolitischem, wird klar, wenn man bedenkt, dass das Hauskloster der Salier, die Limburg, in nächster Nähe lag. Es ging dem zweiten Leininger Emich also auch darum, den eigenen Status im Konzert der Herrschenden zu demonstrieren. Deshalb wurde wenige Jahrzehnte später auch noch expandiert: Um 1160 bekamen die Höninger Augustiner-Chorherren eine Chorfrauen-Filiale im benachbarten Hertlingshausen.

Hoher Naturpfad-Anteil: Kiefernwald prägt, nach dem Start am Rahnenhof, das erste Stück des 16 Kilometer langen Klosterwegs. | Foto: kai

Im Zeichen des schwarzen Doppeltors

Diese gräflich-klerikale Vergangenheit bildet das kulturhistorische Fundament des „Leininger Klosterwegs“. Wobei es für die erste Hälfte der 16-Kilometer-Rundwanderung nicht wirklich eine Rolle spielt. Denn da geht es, naturandächtig, immer nur um Wald, Wald und nochmals Wald.

Wir starten am Naturfreundehaus Rahnenhof in Carlsberg-Hertlingshausen. Links gegenüber der Waldwirtschaft steigt der Weg empor, ein schwarzes stilisiertes Doppeltor auf gelbem Grund dient als Zeichen – die architektonische Vorlage dafür werden wir später in Höningen entdecken. Zunächst aber lenkt uns die Wegmarke durch verschiedene Waldlandschaften; der Naturweganteil beträgt dabei famose 82 Prozent.

Mal schlängelt sich der Pfad schmal durch Kiefernrevier, wo Heidekraut und Heidelbeeren grüne Bodenpolster bilden. Mal führt er durch eine durchsonnte sandige Senke, wo junge Nadelgehölze mit Buchen darum wetteifern, wer das strahlendere Grün hervorbringt. Ein Stück dunklen Fichtenforsts ist ebenso zu durchqueren wie ein Abschnitt reinen Buchenwalds. Und auf dem 461 Meter hohen Kieskautberg, wo der „Klosterweg“ zum Höhenweg mutiert, steht eine Armada purpurrot blühender Fingerhüte für den Wanderer Spalier.

Von Fingerhut flankiert: Auf dem Kieskautberg wird der Klosterweg zum Höhenweg, der über den Bergrücken verläuft. | Foto: kai

Das alles ist wunderschön und selbst an sonnigen Sonntagen überraschend wenig frequentiert, was dem entschleunigenden Aspekt des Wanderns und Waldbadens durchaus zuträglich ist. Für ein architektonisches Moment auf dieser ersten Etappe des „Klosterwegs“ sorgt einzig das sogenannte Sauhäuschen, eine alte, gemäß der Jahreszahl im Türsturz bereits 1860 errichtete Schutzhütte, unterhalb derer eine gefasste Quelle entspringt. Einen Hinweis auf die Institution, die dem zuletzt 2021 zertifizierten Premiumwanderweg den Namen spendet, gibt erst der Schlüsselstein, über den man an einem Rastplatz zwischen Kieskautberg und Leuchtenberg stolpert. Der mit einem Petrusschlüssel verzierte Monolith wurde zu Beginn des 15. Jahrhunderts aufgestellt, um den Waldbesitz der Höninger Chorherren vom Forst der Freinsheimer Ganerben, einer Waldgenossenschaft, abzugrenzen.

Höningen: die Jakobskirche, dahinter Reste des Konventsgebäudes (li.) und der Klosterkirche mit später aufgepfropftem Giebel (re.). | Foto: kai

Höningen: Ein Dorf in Klosterruinen

Vom Stift selbst ist gleichzeitig wenig und viel übrig geblieben. Weil die Häuser des heutigen Dorfs direkt in die Ruinen des 1569 im Zuge der Reformation aufgelösten, im selben Jahr durch einen Brand zerstörten Klosters hineingebaut wurden, muss man sich die Reste flanierend zusammensuchen. So stößt man zum Beispiel im Hof der „Klosterschänke“, wo man auch gediegen speisen kann, auf die Westfassade der Klosterkirche. Erhalten ist das Erdgeschoss mit romanischem, fein getrepptem Torbogen. Der Giebel darüber mit seinen Rechteckfenstern stammt aus jüngerer Zeit und gehörte nicht zum Sakralbau. Wer in die Klosterstraße einbiegt, entdeckt, im Innenhof hinter dem Giebel, ein zugemauertes Stück aus dem Mittelschiff der ehemaligen romanischen Pfeilerbasilika.

Entlang der Hauptstraße findet man außerdem Reste der Konventsgebäude. In Hausfassaden sind mittelalterliche Spolien eingemauert. Durch die romanische Hauptpforte des Klosterbezirks – Vorbild für die Wegmarkierung – geht der Durchgangsverkehr. Und gegenüber der „Klosterschänke“ steht inmitten des Gottesackers, umgeben von alten Grabsteinen der Barockzeit, die kleine Jakobskirche: im Ursprung romanisch und mindestens so alt wie das Kloster, später mit gotischen Fensterchen durchsetzt.

Etappe vor Hertlingshausen: Sommerwiese am Neuhof. | Foto: kai

Vom Augustinerinnen-Kloster in Hertlingshausen ist dagegen kaum noch etwas zu sichten. Bereits 1460 wurde es durch Feuer zerstört, 1521 aufgehoben. Die Klosterkirche ist komplett verschwunden – und so hangelt sich der Weg hier, mehr oder weniger abstrakt, an der Infrastruktur entlang, die das Kloster hervorbrachte. Für diesen Mangel an monastischer Baukunst entschädigt indes die Etappe vor Hertlingshausen. Rings um den Neuhof, der wohl aus einem Klostergut hervorging, kommt noch einmal eine ganz andere, eine von der Landwirtschaft geprägte Landschaft ins Spiel: Zwischen Getreidefeldern fließt der Eckbach, eine lila Woge aus Wicken säumt den Weg, und eine hölzerne Sitzgruppe versinkt in einer Wiese, über die am Sommerhimmel Schönwetterwolken gemütlich ziehen. Irgendwie aus der Zeit gefallen, dieses Stück der Welt.

Von Landwirtschaft geprägt: Klosterweg-Impression zwischen Höningen und Hertlingshausen. | Foto: kai

Wegweiser

Leininger Klosterweg: 16 Kilometer, Startpunkt Naturfreundehaus Rahnenhof in Carlsberg-Hertlingshausen (Gaststätte Mo-So 9-18 Uhr); weitere Einkehrmöglichkeit in Höningen: Klosterschänke (Di-Fr 11.30-14.30 und 17-21 Uhr, Sa/So 11.30-21 Uhr)