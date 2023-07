Wer mit Hund im Wald unterwegs ist, muss eine Entscheidung treffen: mit oder ohne Leine? Zu diesem Thema gibt es viele Meinungen. Die Rechtslage ist nicht ganz einfach.

Laut Landeswaldgesetz gibt es keine grundsätzliche Leinenpflicht im Wald. Das gilt aber nicht überall so. Denn Städte, Kommunen und Gemeinden können durch Verordnungen eine Leinenpflicht einführen. Die Stadt Zweibrücken hat beispielsweise 2022 eine sogenannte Gefahrenabwehrverordnung erlassen, in welcher geregelt ist, dass Hunde in der Stadt, in den Naherholungsgebieten und Park-Anlagen angeleint werden müssen.

Noch einmal anders sieht es in Naturschutzgebieten aus. Hier wird für jedes Gebiet in einer eigenen Rechtsverordnung geregelt, was gilt. In den meisten ist es Pflicht, Hunde anzuleinen. Susanne Rohmund schreibt in ihrem Hunde-Wanderführer, dass dies aber in der Regel über Schilder angezeigt werde.

Unabhängig von der Rechtslage gibt es aber auch Institutionen und Personen, die grundsätzlich empfehlen, Hunde an die Leine zu nehmen. Auf der Website des Biosphärenreservats Pfälzerwald etwa heißt es, Hunde seien im Pfälzerwald grundsätzlich anzuleinen. Das Landesforstamt schreibt unter landesforsten.de: „Halten Sie Ihren Hund in Ihrem Einflussbereich, besser noch ist das Anleinen, besonders in der Hauptbrut- und Setzzeit von April bis Juli.“

Susanne Rohmund sieht die Verantwortung bei den einzelnen Hundebesitzern und -besitzerinnen. „Man muss sich erkundigen und den eigenen Hund kennen: Mein Rüde würde nie zu einem Reh laufen, meine Hündin schon. Das muss man wissen“, sagt sie. Wer seinen Hund ableint und es eigentlich nicht tun sollte, gefährde ja nicht nur die Wildtiere, sondern auch den eigenen Hund. „Es ist nicht lustig, wenn der auf eine Bache trifft.“ In manchen Situationen müsse die Leine aus ihrer Sicht in jedem Fall sein: beispielsweise in der Brutzeit und in der Jagdsaison. „Hunde sind sehr geräuschempfindlich und können sich bei Jagdgeräuschen erschrecken und weglaufen“, sagt sie.

Aktuelles rund um den Pfälzerwald: