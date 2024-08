Welches sind die wichtigsten Ziele im Pfälzerwald? Hütten, klar, die kommen an erster Stelle. Und an zweiter? Burgruinen und Aussichtspunkte. Um Wanderer mit Fernsicht zu beglücken, wurden – und werden – an markanten Punkten Aussichtstürme gebaut. Manche bieten markante, zeittypische Architektur, andere kuriose Details. Eine Hitliste für alle, die hoch hinaus wollen.

1. Bismarckturm (Leistadt)

Leistadt/