Viele Felsen, zwei Kapellen, eine PWV-Hütte, abwechslungsreiche Waldlandschaften, dazwischen auch mal Streuobstwiesen: der Hauensteiner Schusterpfad ist toll. Aber auch lang: 15 Kilometer offiziell. Wir kamen am Ende auf 18 Kilometer. Wie das?

Eine Wanderung, die am Parkplatz eines Discounters startet? Klingt nicht gerade nach berauschender Waldeinsamkeit. Aber keine Bange! Der „Hauensteiner Schusterpfad“ bringt einen dann doch so rasch und nachhaltig in grüne Gefilde jenseits zivilisatorischen Betons, wie man das von einem Prädikatsweg aus dem Pfälzer Wandermenü erwarten darf.

Dass in „Hääschde“ – ähnlich wie in Pirmasens – ab dem späten 19. Jahrhundert und bis in die 1960er-Jahre hinein die Schuhfabrikation florierte, erklärt den Namen des Pfads, der das „Schuhdorf“ auf einer Länge von offiziell 15,2 Kilometern großzügig umrundet. Markiert ist er mit einem stilisierten Wanderschuh auf gelbem Grund. Dieses Zeichen vor Augen, den Discounter-Parkplatz und die Hauensteiner Schuhmeile im Rücken, geht es auf der rechten Flanke des Felsdurchbruchs an der Pirmasenser Straße los: hinauf in den Wald!

Spätestens nach dem Wasserwerk auf dem Zimmerberg wird’s idyllisch. Der Schusterpfad passiert das in einen Holztrog rieselnde Hängeler Brünnel, bei der Schutzhütte „Vier Buchen“ biegt der Pfad scharf links ab, steigt an und mutiert kurze Zeit später zum Höhenweg, der sich zwischen licht wachsenden Nadelbäumen und Brombeersträuchern hindurchschlängelt.

Wellenliege mit Aussicht: Trifelsblick. | Foto: kai

Der „Trifelsblick“ an der Jungwaldhütte hält, was er verspricht: Vom Rastplatz mit Wellenliege reicht die Fernsicht tatsächlich bis zur Reichsburg bei Annweiler, ganz klein am Horizont ist, zwischen grünen Bergkuppen, ihre Silhouette zu erkennen.

Weiter geht’s über einen „Himmelspforte“ getauften Abschnitt des Winterbergs zur ersten Sehenswürdigkeit: dem Winterkirchel. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, in den Jahren 1948/49, wurde das kleine Gotteshaus auf halbem Wege zwischen Erfweiler und Hauenstein errichtet, an einer Stelle, wo bis zur Französischen Revolution bereits eine Marienwallfahrtskapelle gestanden hatte. Bemerkenswert ist die offene Architektur des Winterkirchels, dessen „Saal“ von einer Holzkonstruktion überdacht wird, die auf acht runden Sandsteinsäulen ruht. Nur der Altarraum ist ummauert.

Waldkapelle: Winterkirchel. | Foto: Kai Scharffenberger

Im Folgenden passieren wir dunklen Douglasien-Forst, um dann beim hölzernen Leichnam der Dicken Eiche zu landen. 300 Jahre lang ragte die mächtige Traubeneiche, deren Stamm auf Brusthöhe einen Umfang von gut fünf Metern hatte, an dieser Stelle empor. Im März 1994 wurde das Naturdenkmal mutwillig mit einer Motorsäge traktiert, der Baum starb daraufhin sukzessive ab. 2011 musste er gefällt werden. Ein langsam vergehender Stamm mit bizarrer Wurzelpranke ist alles, was von der Dicken Eiche blieb. Und natürlich das unweit gelegene Wanderheim, das noch immer ihren Namen trägt.

Hat an Wochenenden geöffnet: das Wanderheim »Dicke Eiche«. | Foto: Kai Scharffenberger

Die bewirtschaftete PWV-Hütte versöhnt mit der dann doch eher traurigen Eichen-Station. Zumindest dann, wenn man den richtigen Tag erwischt: Geöffnet hat das Wanderheim samstags und sonntags sowie, von Mai bis Ende Oktober, mittwochs. Weil wir aber an einem Freitag unterwegs sind, vespern wir notgedrungen Mitgebrachtes aus dem Rucksack.

Der urigen Hütte gegenüber setzt sich der Schusterpfad fort. Zeitweise teilt er sich nun die Streckenführung mit dem Rimbach-Steig – bis zum Hühnerstein. Auf einer Höhe von 456 Metern über dem Meeresspiegel gelegen, weckt dieses Buntsandsteingebilde mit seinen ausgewaschenen Schichten gleichwohl Assoziationen an ein unterseeisches Riff. Eine Metallleiter mit Absturzsicherung ermöglicht allen, die auf Aussicht aus sind, den Aufstieg zum Felsplateau.

Da muss man hoch: Leiter am Hühnerstein. | | Foto: kai

Der sich nun anschließende Abschnitt ist landschaftlich der reizvollste Teil der Wanderung. Kiefern prägen hier den Wald, und immer wieder zweigen von der Hauptroute gut ausgeschilderte Abstecher zu Aussichtsfelsen und markanten Sandsteingebilden ab: zur Fliehburg Backelstein, zu den Dörreinfelsen, zum Kahlen Felsen, zu den Kreuzel-Felsen. Wer sich das volle Felsen-Programm gibt, verlängert die Strecke nicht unwesentlich – wir hatten am Ende satte 18 Kilometer auf dem GPS-Zähler.

Im Wiesen-Teil der Wanderung: Begegnung mit Pferden. | | Foto: kai

Nach dem Felsenparcours geht’s zurück in die Zivilisation, vorübergehend: Der Schusterpfad führt durch ein Wohnviertel mit Einfamilienhäusern, dann durch Streuobstwiesen, an Pferdekoppeln und einer Kuhweide vorbei wieder an den Ortsrand. Auf der Höhe des Karmelitinnenklosters St. Josef, einem Komplex der 50er-Jahre, verlassen wir den Pfad erneut für einen kurzen, kunsthistorisch motivierten Abstecher zur Katharinenkapelle. Das schlichte spätgotische Gotteshaus aus der Zeit um 1500 beherbergt eine der ältesten Holzskulpturen der Pfalz: eine Pietà des 14. Jahrhunderts, die durch ihre naiv-expressive Bildsprache besticht.

Gotik: Blick durch die Pforte der Katharinenkapelle. | | Foto: kai

Zurück auf dem Schusterpfad lassen wir das Karmelkloster links liegen, überqueren die Queich, tauchen wieder ein in den Wald, nehmen noch den imposanten Nedingfels mit seinem Felsentor mit, steigen den Berg hinab – und glauben uns schon am Ende der Tour. Doch auf der anderen Straßenseite setzt sich der Schusterpfad noch ein Stückchen fort, fusioniert mit dem Pfälzer Waldpfad, hangelt sich, sehr pittoresk, oberhalb des nördlichen Ortsrandes entlang und spuckt uns dann, endlich, beim Felsdurchbruch, wo alles begann, wieder aus. Mit dem Gang durch den hübschen Buntsandstein-Canyon lassen wir diese abwechslungsreiche Tagestour hinter uns.

Einen letzten Abstecher wert: der imposante Nedingfels mit Felsentor. | Foto: Kai Scharffenberger

Wegweiser

Hauensteiner Schusterpfad: 15,2 km (mit Abstechern ca. 18 km), Wegzeit: ca. 6 Stunden. Start: Felsdurchbruch in der Pirmasenser Straße, gegenüber Penny-Parkplatz. Einkehrmöglichkeit: Wanderheim Dicke Eiche, pwv-hauenstein.de/wanderheim