Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Extremwetter mit Schnee, Glatteis und teilweise Sturmböen. Drohen nun Astbruch und umstürzenden Bäume im Wald?

In Warn-Apps, Wettervorhersagen, in Radio, Fernsehen und in vielen Medien wird derzeit gewarnt: Es drohen Glatteis-Gefahr auf den Straßen, erhebliche Beeinträchtigungen im Schienenverkehr, auch vor dem Aufenthalt im Freien wird gewarnt. Wie sieht es im Wald aus? Sind dort umstürzende Bäumen und Astbruch eine zusätzliche Gefahr?

Wie gefährlich es im Pfälzerwald wirklich wird, hänge von der Entwicklung der Wetterlage ab. Denn wenn zu den vereisten Bäumen starker Schneefall hinzukommt, kann dies laut Petra Burkhart, stellvertretende Leiterin des Forstamts Donnersbergkreis, dazu führen, dass Äste abbrechen und sogar Bäume umkippen. „Mit dem Eis ist die Auflagefläche auf Ästen und in Baumkronen größer. Wenn durch den Schnee ein gewisses Gewicht überschritten wird, kann das passieren“, sagt Burkhart. Für Wanderer sei es aktuell also nicht die beste Idee, in den Wald zu gehen.

Drückjagd abgesagt

Außerdem seien viele Wege gefroren. „Es war sehr nass zum Jahresende, wir haben einige Wege, die richtig vereist sind“, erklärt Burkhart. Wenn die Böden ohnehin sehr feucht seien und dann noch mehr Wasser aus den Böschungen auf die Wege fließe, könne dies schnell gefrieren. Wegen der Wetterlage habe man im Donnersbergkreis sogar die für Mittwoch angesetzte Drückjagd mit über 70 Anmeldungen abgesagt. „Allein wegen der Anfahrt schon, aber auch auf den Waldwegen kann es gefährlich werden. Die wenigsten kommen mit Allrad, da wollten wir die Risiken vermeiden“, sagt Burkhart.

Große Gefahr durch Sturmböen

Wenn zu Schnee und Eis nun auch noch Sturmböen dazukommen, sei die Gefahr von Astbruch und umstürzenden Bäumen noch einmal erhöht, erklärt Samuel Geiger. Er ist Leiter des Forstreviers Haingeraide beim Forstamt Haardt in Landau. Auch er empfiehlt Wanderern und Spaziergängern, sich vom Wald fernzuhalten. „Sturm im Wald ist immer gefährlich. Aber in Verbindung mit nassem Schnee wird es noch gefährlicher“, so Geiger.

Was durch die Kälte derzeit gefährlicher sei als sonst: auf Holzpoltern herumzuklettern. „Das ist ja sowieso verboten. Aber im Moment sind die natürlich noch rutschiger“, sagt Geiger.

Lisa Schaaf vom Forstamt Kaiserslautern weist ebenfalls auf die Glatteisgefahr hin: Waldwege werden zum Beispiel glatt, wenn schwere Fahrzeuge den Schnee plattgefahren haben. Doch das sei kein waldspezifisches Thema, glatt könne es überall werden. Im Bereich Kaiserslautern sehe sie aber zunächst einmal keine weitere Gefahr – abgesehen von der Glätte. Sobald mehr Schnee falle und Wind hinzukomme, steige allerdings tatsächlich Wahrscheinlichkeit, dass Bäume brechen. „Dafür sind aber große Mengen Schnee nötig“, sagt Schaaf.