Wie kann der Luchs gut geschützt werden? Darüber sprechen Experten in Wöltingerode, im Harz. Im Fokus: Was man aus der Wiederansiedlung von Luchsen im Pfälzerwald lernen kann.

Seit 2016 leben wieder Luchse in der Pfalz. Bis 2020 wurden 20 Tiere aus der Slowakei und der Schweiz im Pfälzerwald freigelassen. Das Projekt war so erfolgreich, dass die Erfahrungen daraus bei der Luchs-Konferenz vom 10. bis 12. Mai eine wichtige Rolle spielen. Jochen Krebühl von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz berichtet dort. Er sagt, man habe bei der Wiederansiedlung so stark von Erfahrungen aus bisherigen Projekten profitieren können und er sei froh, etwas zurückgeben zu können.

Schnelle wissenschaftliche Entwicklung

Doch auch für ihn gebe es bei der Konferenz einiges zu lernen. Unter anderem das Monitoring, also Beobachtung und Analyse der Luchs-Population, sei für die Pfalz spannend. „Wir staunen alle darüber, wie schnell sich die Wissenschaft weiterentwickelt“, sagt er. Damit meint er neue Methoden, die im Harz vorgestellt werden. Es gebe etwa eine Möglichkeit, wie Proben schneller analysiert und die Ergebnisse im Stammbaum verortet werden könnten. „Das würde unsere Verfahren beschleunigen und wirtschaftlicher machen“, sagt Krebühl.

Pfälzer Luchs im Hunsrück

Es gehe außerdem um Zusammenarbeit. So wäre es laut Krebühl sinnvoll, verstärkt mit Frankreich zusammenzuarbeiten. Denn die Luchse aus dem Pfälzerwald haben sich längst in die Nordvogesen ausgebreitet. Der Beweis kam 2021, als die Luchs-Dame „Lycka“ dort Junge bekommen hat. Das sei der erste Luchs-Nachwuchs in Frankreich seit 300 Jahren gewesen. Auch in die andere Richtung breiten sich die Tiere aus: Es sei nachgewiesen worden, dass ein Pfälzer Luchs im Hunsrück lebe. „Daraus können wir schließen, dass es auch dort geeignete Gebiete gibt“, sagt Krebühl.