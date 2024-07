Schon von weitem sieht man den Bergfried aufragen – und aufklaffen: Dem Turm, der trotzdem begehbar ist, fehlt die östliche Hälfte. Diese kuriose Aufstiegsmöglichkeit und, vor allem, die Burgschänke machen die Ruine an der Weinstraße zum beliebten Ausflugsziel. Doch was wissen wir eigentlich über die Geschichte der Wachtenburg? Was führte zu ihrer Zerstörung? Und wer tranchierte den Turm? Wer über die Geschichte der Burg forscht, landet schnell bei den Pfalzgrafen und zwei verfeindeten Vettern aus dem Hause Wittelsbach.

Der Triumph der Schorle über die Archäologie: Die über der Weinstraße thronende Wachtenburg gehört zu jenen Ruinen, die man wegen ihrer Burgschänke