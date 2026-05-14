Das Wandermagazin kürt seit 2006 jedes Jahr Deutschlands schönste Wanderwege. Bisher konnten sich vier Wanderwege aus der Pfalz diesen Titel sichern – wir stellen sie vor.

Seit 20 Jahren veranstaltet das Wandermagazin einen jährlichen Wettbewerb, bei dem es die schönsten Wanderwege in Deutschland prämiert. Vergeben werden jeweils die Plätze eins bis drei und das in zwei Kategorien: Ab 2021 wird zwischen Tages- und Mehrtagestouren unterschieden, davor zwischen Routen und Touren. Während eine Jury aus Wanderexperten über die Nominierungen entscheidet, kann bei der Auswahl der Gewinner jeder Wanderfan mit abstimmen.

Eingereicht werden die Routen und Touren von den sogenannten Wegebetreibenden, also Vereine, Gemeinden oder Verbände. Die Teilnahmebedingungen sind einfach: Der Weg muss zum größten Teil in Deutschland liegen, muss mindestens in eine Richtung einheitlich markiert sein und eine Länge von sieben Kilometern haben – hier verlaufe die Grenze zwischen Spazier- und Wanderweg, erklärt das Wandermagazin auf seiner Website.

Was haben die Abstimmung und der ESC gemeinsam?

Welche Wege von den eingereichten Vorschlägen für die Wahl nominiert werden, entscheidet die vierköpfige Jury anhand des European-Song-Contest-Prinzips: Pro Kategorie kann jedes Mitglied die Punkte von eins bis zehn einmal vergeben. Danach können noch sogenannte Landesexperten für die Wege in ihrem Bundesland nach dem gleichen Schema abstimmen.

Kriterien, nach denen die Jurymitglieder die Wege bewerten, gibt es dem Wandermagazin zufolge explizit keine. Im Gegenteil, es soll subjektiv und anhand von persönlichen Vorlieben entschieden werden, welcher Weg am spannendsten, schönsten und interessantesten zu wandern ist.

Der Jungfernsprung bei Dahn liegt auf gleich zwei von Deutschlands schönsten Wanderwegen im Dahner Felsenland. Archivfoto: Andreas Ganter

Deutschlands schönste Wanderwege in der Pfalz

Obwohl so in den letzten Jahren 120 Wanderwege zu den schönsten im Land ernannt wurden, haben aus der Pfalz bisher nur vier Strecken diesen Titel erhalten. Groß ist die Konkurrenz unter anderem aus dem eigenen Bundesland mit Touren an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück. Dafür sind in diesem Jahr gleich drei Pfälzer Wanderungen nominiert. Die Abstimmung 2026 läuft noch bis zum 20. Juni. Diese fünf Wege haben die Auszeichnung bisher erhalten:

1. Rodalber Felsenwanderweg

Der Felsenwanderweg bei Rodalben (Kreis Südwestpfalz) hat es sogar nicht nur einmal, sondern gleich zweimal geschafft zu einem von Deutschlands schönsten Wanderwegen ernannt zu werden. In der Abstimmung 2022 belegte er in der Kategorie Mehrtagestour Platz zwei, 2007 sicherte er sich den dritten Platz. Die 45 Kilometer lange Strecke kann in mehrere Etappen oder für Geübte am Stück gelaufen werden. Zu bieten hat die Tour naturnahe Wege, über 100 Felsformationen, Höhlen und Wasserfälle. Je nach Etappe bietet sich der Wanderbahnhof in Rodalben als Startpunkt an.

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2. Felsenland Sagenweg

Felsen gibt es auch bei unserem nächsten Gewinner zu sehen: dem Felsenland Sagenweg bei Dahn. 2013 gewann der grenzüberschreitende Weg, der in Teilen durch das Elsass verläuft, sogar den ersten Platz in der Kategorie Mehrtagestouren. In bis zu fünf Etappen kann der insgesamt 84 Kilometer lange Weg gewandert werden. Außer an Felsen kommen Wanderer unter anderem an etlichen Burgen vorbei, darunter Drachenfels, Berwartstein und Fleckenstein. Und auch die namensgebenden Sagen dürfen nicht fehlen. Angefangen mit dem Jungfernsprung, können insgesamt 26 Pfälzer Legenden-Orte besucht werden.

Noch mehr Geschichten und Sagen rund um die Pfälzer Burgen haben wir in unserer Burgen-Übersicht gesammelt.

Über 100 getestete Wanderrouten im Pfälzerwald haben wir in unserer Wandertipp-Übersicht zusammengefasst.

3. Sieben-Burgen-Wanderung

Schon bei der allerersten Abstimmung 2006 ging der zweite Platz in die Pfalz. Die 22,1 Kilometer lange Sieben-Burgen-Wanderung führt ebenfalls hinüber ins Nachbarland Frankreich. Ein Startpunkt des Rundwanderwegs ist in der Ortsmitte von Schönau. Von dort geht es über einige steilere Aufstiege, die Trittsicherheit und Kondition erfordern, zu sieben verschiedenen Burgen – schöne Ausblicke auf die Region inklusive.

Die Hohenburg bei Lembach ist eine der Stationen auf der Sieben-Burgen-Wanderung. Archivfoto: Kai Scharffenberger

4. Dahner Felsenpfad

Und auch 2008 siegte ein Pfälzer Weg: Der Dahner Felsenpfad ist mit 12,7 Kilometern die kürzeste Route auf unserer Liste. Wie viele der Pfälzer Wanderungen sind auch hier die verschiedenen Felsen die Höhepunkte des Weges. Der führt auf meist schmalen Trassen durch den Wald ganz nah an die verschiedenen Formationen heran und auch hinauf zu Aussichtsplattformen und Weitblicken.