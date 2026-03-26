Ob Wanderung, Eiersuche oder Familienfest: Einige Pfälzerwald-Hütten bieten zu Ostern besonderes Programm: eine Übersicht zu Hütten-Aktionen an den Oster-Feiertagen.

Wenn die Ostereier gesucht und der Osterbraten verzehrt wurde, bietet der Pfälzerwald ein perfektes Ausflugsziel, um auch noch ein bisschen Bewegung zu bekommen. Ob kleiner Spaziergang oder ausgedehnte Wanderung, die Einkehr in einer Pfälzerwald-Hütte gehört in der Regel dazu. Über die Osterfeiertage haben die meisten Hütten geöffnet – und manche bieten sogar österliches Programm: von der Wanderung über die Ostereiersuche bis zum Osterhasen-Malwettbewerb für Kinder. Eine Auswahl an Oster-Aktionen im Pfälzerwald haben wir hier zusammengestellt – ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht.

Wir freuen uns über Hinweise zu weiteren Oster-Angeboten auf Pfälzerwald-Hütten, diese bitte an pfaelzerwald@rheinpfalz.de schicken.

An dieser Stelle finden Sie Kartenmaterial von Google Maps. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

1. Osterwanderung beim Hohe Loog Haus

Wandern, den Pfälzerwald im Frühling erleben und dabei auch noch Ostereier suchen: Die Ortsgruppe Hambach des Pfälzerwald-Vereins bietet am 4. April eine etwa sieben Kilometer lange Osterwanderung für junge Familien an, während der die Kinder auf Eiersuche gehen können. Auch Begegnungen mit dem Osterhasen sind laut der Ankündigung des Vereins nicht ausgeschlossen. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Wanderparkplatz am Nollen am Ortsrand von Hambach, zu dem es nach der Wanderung mit Einkehr im Hohe Loog Haus auch wieder zurückgeht.

Infos und Anmeldung: marcel.muench@pwv-hambach.de

2. Ostereier suchen beim Waldhaus Lambertskreuz

Der Osterhase schaut wohl auch beim Waldhaus Lambertskreuz vorbei: Über 200 bunte Eier sind an den Osterfeiertagen am 5. und 6. April rund um die Gaststätte versteckt und warten darauf, gefunden zu werden. An beiden Tagen werden auch zwei besondere, goldene Eier versteckt. Wer die findet, kann sich an der Theke des Waldhaus Lambertskreuz einen 10-Euro-Gutschein abholen, wie die Betreiber auf ihrer Website mitteilen.

RHEINPFALZ-Wandertipp: Von Burgruine Neidenfels über Lambertskreuz zur Lichtensteinhütte

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

3. Oster-Familienfest des PWV Landau

Gefeiert wird am 5. April bei der Landauer Ortsgruppe. Vom Wanderparkplatz zur Amiticia- und Nello-Hütte an der L 506 im Modenbacher Tal – Treffpunkt 10.30 Uhr – geht es gemeinsam etwa 1,5 Kilometer zum Naturspielplatz am Modenbacher Hof. Dort findet dann ein Familienfest mit Osterpicknick, Eiersuche und Winterverbrennung statt. Um Anmeldung wird gebeten, auch weist der Verein darauf hin, dass die Strecke nur bedingt für Kinderwagen geeignet ist.

Info und Anmeldung: nhammer@pwv-landau.de

4. Oster-Programm für Kinder im Hilschberghaus

Zum Osterfest bietet auch das Hilschberghaus bei Rodalben am 4. April besondere Aktionen. Während einer kleinen Wanderung können Kinder auf Ostereiersuche gehen. Im Anschluss findet am Hilschberghaus ein Osterhasen-Malwettbewerb statt und jedes Kind bekommt einen Osterhasen geschenkt. Die Erwachsenen können währenddessen ebenfalls an einem Wettkampf teilnehmen und sich im Ostereierschätzen messen. Los geht es mit dem Programm um 14 Uhr.

Infos und Anmeldung: Angelika Christmann, Tel.: 0152 51790493; RHEINPFALZ-Wandertipp: Zur Bärenhöhle bei Rodalben

Mehr zum Thema

5. Zum Oster-Team auf der Böchinger-Hütte

Die Böchinger-Hütte im Pottaschtal wird am 5. April von einem bunten Oster-Team bewirtet, wie es der Pfälzerwald-Verein Böchingen auf seiner Website beschreibt. Erfahrene Hütten-Helferinnen und -Helfer arbeiten hier mit Neulingen zusammen, die den Hüttendienst gerne einmal ausprobieren wollen. Vor der Hütte verteilt der Osterhase außerdem bunte Eier. Und neben den klassischen Gerichten steht an diesem Tag auch gegrillter Schafskäse mit mediterranem Gemüse auf der Karte.

Rheinpfalz-Wandertipp: Berg und Tal-Tour zwischen Dernbach und Ramberg