Tintlinge gibt es ihrer viele. Zum Pilz des Jahres hat es aber nur einer geschafft, der Schopftintling. Er ist der einzige richtige Speisepilz seiner Gattung und als Spargelpilz bekannt. Es gibt aber auch Wesen, für die ist eine Begegnung mit dem Hutträger tödlich.

Schopftintlinge wachsen gerne an Waldwegerändern, auf Wiesen, in Parks oder in Gärten. Feucht und nährstoffreich sollte der Standort sein, an dem wir sie suchen. Dort, wo der Boden gedüngt